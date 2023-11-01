Таких крабових паличок ви ще не пробували: навіть бабуся спитає рецепт закуски

Ця закуска точно потішить любителів крабових паличок

Ми розповідали, як смачно приготувати крабовий салат. Тепер ділимось рецептом доволі незвичної закуски. Вона подається гарячою і точно потішить шанувальників смаку крабових паличок.

Як її готувати, розповіли на Pixelinform треба посмажити крабові палички у клярі.

Інгредієнти:

400 г крабових паличок

150 г борошна

2 яйця

150 мл молока

столова ложка майонезу

половинка свіжого лимона

сухі спеції

Спосіб приготування:

Збризкуємо крабові палички лимонним соком. В окрему миску вливаємо молоко, потім розбиваємо яйця і додаємо частину борошна, сіль та перець. Майбутній кляр ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Після цього всипаємо частину борошна, що залишилася. Ставимо розігріватись сковороду з великою кількістю олії. Не обов’язково робити справжній фритюр, але два-три сантиметри олії повинно бути. Кожну паличку необхідно вмочити в кляр і викласти на розпечену сковороду. Обсмажуємо буквально по кілька хвилин з обох сторін.

Викладаємо палички на паперову серветку. Подавати закуску краще у теплому вигляді. Також ми ділились рецептом смачного та простого салату.