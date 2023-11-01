Таких крабових паличок ви ще не пробували: навіть бабуся спитає рецепт закуски
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Ця закуска точно потішить любителів крабових паличок
Ми розповідали, як смачно приготувати крабовий салат. Тепер ділимось рецептом доволі незвичної закуски. Вона подається гарячою і точно потішить шанувальників смаку крабових паличок.
Як її готувати, розповіли на Pixelinform треба посмажити крабові палички у клярі.
Інгредієнти:
- 400 г крабових паличок
- 150 г борошна
- 2 яйця
- 150 мл молока
- столова ложка майонезу
- половинка свіжого лимона
- сухі спеції
Спосіб приготування:
- Збризкуємо крабові палички лимонним соком. В окрему миску вливаємо молоко, потім розбиваємо яйця і додаємо частину борошна, сіль та перець.
- Майбутній кляр ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Після цього всипаємо частину борошна, що залишилася.
- Ставимо розігріватись сковороду з великою кількістю олії. Не обов’язково робити справжній фритюр, але два-три сантиметри олії повинно бути.
- Кожну паличку необхідно вмочити в кляр і викласти на розпечену сковороду. Обсмажуємо буквально по кілька хвилин з обох сторін.
Викладаємо палички на паперову серветку. Подавати закуску краще у теплому вигляді. Також ми ділились рецептом смачного та простого салату.