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Таких крабових паличок ви ще не пробували: навіть бабуся спитає рецепт закуски

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Страва виходить смачною, а готується просто Новина оновлена 01 листопада 2023, 14:21
Страва виходить смачною, а готується просто. Фото receptisalatov.com

Ця закуска точно потішить любителів крабових паличок

Ми розповідали, як смачно приготувати крабовий салат. Тепер ділимось рецептом доволі незвичної закуски. Вона подається гарячою і точно потішить шанувальників смаку крабових паличок.

Як її готувати, розповіли на Pixelinform треба посмажити крабові палички у клярі.

Інгредієнти:

  • 400 г крабових паличок
  • 150 г борошна
  • 2 яйця
  • 150 мл молока
  • столова ложка майонезу
  • половинка свіжого лимона
  • сухі спеції

Спосіб приготування:

  1. Збризкуємо крабові палички лимонним соком. В окрему миску вливаємо молоко, потім розбиваємо яйця і додаємо частину борошна, сіль та перець.
  2. Майбутній кляр ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Після цього всипаємо частину борошна, що залишилася.
  3. Ставимо розігріватись сковороду з великою кількістю олії. Не обов’язково робити справжній фритюр, але два-три сантиметри олії повинно бути.
  4. Кожну паличку необхідно вмочити в кляр і викласти на розпечену сковороду. Обсмажуємо буквально по кілька хвилин з обох сторін.

Викладаємо палички на паперову серветку. Подавати закуску краще у теплому вигляді. Також ми ділились рецептом смачного та простого салату.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Крабові палички #кляр