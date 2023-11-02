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Кекси за цим рецептом сподобаються навіть тим, хто не любить гарбуз

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Гарбузові кекси виходять просто фантастичними
Гарбузові кекси виходять просто фантастичними. Фото cookpad.com

Півгодини — і смакота на столі

Гарбуз – корисний та смачний продукт. Ми готуємо з неї незвичайні супи, смачні каші та приголомшливу випічку.

Foodoboz ділиться ще однією фантастичною гарбузовою стравою — кексами. Вони добре зігріють у холодну осінню погоду і сподобаються навіть тим, хто не любить гарбуз. До того ж чудове частування готується дуже просто — з цим впорається навіть кулінар-початківець.

Як приготувати гарбузові кекси

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 1 склянка без верху;
  • гарбуз — 150 р.;
  • яйця — 1 шт.;
  • волоські горіхи — 0,5 ст.;
  • цукор — 0,5 ст.;
  • кефір — 5 ст.л.;
  • рослинна олія — 5 ст.л.;
  • розпушувач — 2 ч.л.;
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • сіль — 1 щіпка;
  • кориця, родзинки — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Просіюємо борошно, відправляємо його в глибоку миску і додаємо цукор. Туди ж додаємо розпушувач та сіль.
  2. В окремій місткості з’єднуємо олію з густим кефіром, яйцем і розмішуємо.
  3. Очищені волоські горіхи кладемо в пакет і подрібнюємо їх за допомогою качалки.
  4. Яєчну суміш з’єднуємо зі змішаними сухими інгредієнтами, додаємо дрібно натертий гарбуз. В отриману суміш додаємо промиті родзинки, корицю, ванільний цукор, волоські горіхи та все ретельно перемішуємо.
  5. Форми для кексів наполовину наповнюємо тістом і відправляємо їх у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.

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