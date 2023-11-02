Кекси за цим рецептом сподобаються навіть тим, хто не любить гарбуз
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Півгодини — і смакота на столі
Гарбуз – корисний та смачний продукт. Ми готуємо з неї незвичайні супи, смачні каші та приголомшливу випічку.
Foodoboz ділиться ще однією фантастичною гарбузовою стравою — кексами. Вони добре зігріють у холодну осінню погоду і сподобаються навіть тим, хто не любить гарбуз. До того ж чудове частування готується дуже просто — з цим впорається навіть кулінар-початківець.
Як приготувати гарбузові кекси
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 1 склянка без верху;
- гарбуз — 150 р.;
- яйця — 1 шт.;
- волоські горіхи — 0,5 ст.;
- цукор — 0,5 ст.;
- кефір — 5 ст.л.;
- рослинна олія — 5 ст.л.;
- розпушувач — 2 ч.л.;
- ванільний цукор — 1 пак.;
- сіль — 1 щіпка;
- кориця, родзинки — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Просіюємо борошно, відправляємо його в глибоку миску і додаємо цукор. Туди ж додаємо розпушувач та сіль.
- В окремій місткості з’єднуємо олію з густим кефіром, яйцем і розмішуємо.
- Очищені волоські горіхи кладемо в пакет і подрібнюємо їх за допомогою качалки.
- Яєчну суміш з’єднуємо зі змішаними сухими інгредієнтами, додаємо дрібно натертий гарбуз. В отриману суміш додаємо промиті родзинки, корицю, ванільний цукор, волоські горіхи та все ретельно перемішуємо.
- Форми для кексів наполовину наповнюємо тістом і відправляємо їх у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.
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