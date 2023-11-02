Ви здивуєтеся, як це просто: готуємо "Рафаелло" лише з трьох інгредієнтів

Гора солодощів за лічені хвилини

Якщо в будинку живуть ласуни, то завжди знайдеться невелика кількість цукерок. Однак магазинні солодощі не завжди радують своєю якістю, тому саме час приготувати фантастичну смакоту самим.

Вам здається, що це складно? Ми з olha.holovina вирішили вас переконати у зворотному та приготувати домашні "Рафаелло" всього з трьох інгредієнтів. На приготування таких цукерок вам знадобляться лічені хвилини, а процес настільки захопливий, що вам вдадуться допомагати навіть діти. Ви точно потішите близьких неймовірними солодощами. Спробуємо?

Як приготувати домашні "Рафаелло"

Інгредієнти:

кокосова стружка – 180 г;

згущене молоко не варене – 200 мл;

мигдаль/фундук.

Спосіб приготування:

У миску висипаємо 150 г кокосової стружки, до неї додаємо згущене молоко. Все ретельно перемішуємо за допомогою лопатки. Мигдаль миємо водою і просушуємо за допомогою серветок. Беремо невелику кількість кокосової маси, викладаємо горіх і формуємо кульку. Майбутню цукерку обвалюємо в кокосовій стружці та відправляємо на годину в холодильник.

Рекомендуємо також приготувати "Баунті" за рецептом "Телеграфа". Ви перестанете купувати солодощі у магазині.