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Ви здивуєтеся, як це просто: готуємо "Рафаелло" лише з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі цукерки можна приготувати швидко та просто
Такі цукерки можна приготувати швидко та просто. Фото nyam-nyam-5.com

Гора солодощів за лічені хвилини

Якщо в будинку живуть ласуни, то завжди знайдеться невелика кількість цукерок. Однак магазинні солодощі не завжди радують своєю якістю, тому саме час приготувати фантастичну смакоту самим.

Вам здається, що це складно? Ми з olha.holovina вирішили вас переконати у зворотному та приготувати домашні "Рафаелло" всього з трьох інгредієнтів. На приготування таких цукерок вам знадобляться лічені хвилини, а процес настільки захопливий, що вам вдадуться допомагати навіть діти. Ви точно потішите близьких неймовірними солодощами. Спробуємо?

Як приготувати домашні "Рафаелло"

Інгредієнти:

  • кокосова стружка – 180 г;
  • згущене молоко не варене – 200 мл;
  • мигдаль/фундук.

Спосіб приготування:

  1. У миску висипаємо 150 г кокосової стружки, до неї додаємо згущене молоко. Все ретельно перемішуємо за допомогою лопатки.
  2. Мигдаль миємо водою і просушуємо за допомогою серветок.
  3. Беремо невелику кількість кокосової маси, викладаємо горіх і формуємо кульку.
  4. Майбутню цукерку обвалюємо в кокосовій стружці та відправляємо на годину в холодильник.

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#Рецепт #Цукерки #Готуємо вдома