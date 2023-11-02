Просто загорніть огірок у оселедець: за цей рецепт поб’ються навіть норвезькі рибалки

Ці рулетики не забуде жоден гість

Найрізноманітніші закуски ми готуємо досить часто. Вони доречні на святковий стіл, і до сімейного обіду. Гарячі або холодні, овочеві та м’ясні закуски ще й неймовірно прості у приготуванні.

Сьогодні ми разом із "Главредом" приготуємо дуже незвичайну страву — фактично ми просто загорнемо огірок в оселедець. Цьому рецепту мають навіть норвезькі рибалки — великі любителі оселедця. Приготуйте та переконайтеся: таку незвичайну закуску близькі не лише їстимуть із задоволенням, а й готуватимуть.

Як приготувати рулетики з оселедця

Інгредієнти:

оселедець цілий — 1 шт.;

огірки солоні — 2 шт.;

плавлений сирок — 2 шт.;

вершкове масло кімнатної температури — 50 гр.

Спосіб приготування:

Оселедець розрізаємо вздовж на дві половинки. Ретельно очищаємо його від кісток, знімаємо шкірку, промиваємо і за необхідності Вершкове масло за бажання розтоплюємо. Плавлені сирки натираємо на великій тертці, додаємо вершкове масло і добре перемішуємо вилкою. Обробну дошку застилаємо харчовою плівкою, перекладаємо оселедець, на нього викладаємо начинку з плавленого сиру та олії. Зверху кладемо два солоні огірки та акуратно скручуємо рулет, закріплюючи краї харчової плівки. Відправляємо рулет з оселедця в холодильник мінімум на кілька годин.

До речі, з оселедця можна приготувати незвичайний салат за рецептом "Телеграфа". Таку страву дуже люблять у Німеччині.