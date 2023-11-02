Просто загорніть огірок у оселедець: за цей рецепт поб’ються навіть норвезькі рибалки
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Ці рулетики не забуде жоден гість
Найрізноманітніші закуски ми готуємо досить часто. Вони доречні на святковий стіл, і до сімейного обіду. Гарячі або холодні, овочеві та м’ясні закуски ще й неймовірно прості у приготуванні.
Сьогодні ми разом із "Главредом" приготуємо дуже незвичайну страву — фактично ми просто загорнемо огірок в оселедець. Цьому рецепту мають навіть норвезькі рибалки — великі любителі оселедця. Приготуйте та переконайтеся: таку незвичайну закуску близькі не лише їстимуть із задоволенням, а й готуватимуть.
Як приготувати рулетики з оселедця
Інгредієнти:
- оселедець цілий — 1 шт.;
- огірки солоні — 2 шт.;
- плавлений сирок — 2 шт.;
- вершкове масло кімнатної температури — 50 гр.
Спосіб приготування:
- Оселедець розрізаємо вздовж на дві половинки. Ретельно очищаємо його від кісток, знімаємо шкірку, промиваємо і за необхідності
- Вершкове масло за бажання розтоплюємо.
- Плавлені сирки натираємо на великій тертці, додаємо вершкове масло і добре перемішуємо вилкою.
- Обробну дошку застилаємо харчовою плівкою, перекладаємо оселедець, на нього викладаємо начинку з плавленого сиру та олії. Зверху кладемо два солоні огірки та акуратно скручуємо рулет, закріплюючи краї харчової плівки.
- Відправляємо рулет з оселедця в холодильник мінімум на кілька годин.
До речі, з оселедця можна приготувати незвичайний салат за рецептом "Телеграфа". Таку страву дуже люблять у Німеччині.