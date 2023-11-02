Усі змішали – і на хліб: швидше за цей рецепт намазки ви не знайдете

Чудово вгамує голод

Найрізноманітніші намазки — це те, що може швидко вгамувати голод. Вони чудово підходять і на святковий стіл, і для ситного сімейного перекусу. Рецептів намазок – неймовірна кількість, адже це зручно, смачно та швидко.

Сьогодні разом із "Господинькою" ми розповімо про ще один швидкий варіант найніжнішої намазки — з тунцем. Готується вона дуже просто за лічені хвилини. Результатом ви будете задоволені – адже в холодильнику завжди буде смакота, яку можна намазати на хліб та із задоволенням перекусити.

Як приготувати намазку з консервованого тунця

Інгредієнти:

тунець консервований – 1 банк (180 г);

яйця варені – 3 шт.;

цибуля зелена – 1/3 пучка;

перець мелений – на свій смак;

майонез – 1 ст. л

багет — 1 шт.;

часник (за бажанням) – 1 зубчик.

Спосіб приготування:

Яйця чистимо, натираємо на тертці, відправляємо у миску. Зелену цибулю нарізаємо. Змішуємо вказані інгредієнти, додаємо тунець, приправляємо перцем та майонезом. Все ретельно перемішуємо до однорідного стану. Хліб обсмажуємо з обох боків та натираємо часником. Часникові грінки змащуємо готовою намазкою та подаємо до столу.

Раніше ми розповідали, чим можна замінити майонез у стравах. Вийде також смачно.