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Усі змішали – і на хліб: швидше за цей рецепт намазки ви не знайдете

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірно смачну намазку ви приготувати за пару хвилин
Неймовірно смачну намазку ви приготувати за пару хвилин. Фото radiotrek.rv.ua

Чудово вгамує голод

Найрізноманітніші намазки — це те, що може швидко вгамувати голод. Вони чудово підходять і на святковий стіл, і для ситного сімейного перекусу. Рецептів намазок – неймовірна кількість, адже це зручно, смачно та швидко.

Сьогодні разом із "Господинькою" ми розповімо про ще один швидкий варіант найніжнішої намазки — з тунцем. Готується вона дуже просто за лічені хвилини. Результатом ви будете задоволені – адже в холодильнику завжди буде смакота, яку можна намазати на хліб та із задоволенням перекусити.

Як приготувати намазку з консервованого тунця

Інгредієнти:

  • тунець консервований – 1 банк (180 г);
  • яйця варені – 3 шт.;
  • цибуля зелена – 1/3 пучка;
  • перець мелений – на свій смак;
  • майонез – 1 ст. л
  • багет — 1 шт.;
  • часник (за бажанням) – 1 зубчик.

Спосіб приготування:

  1. Яйця чистимо, натираємо на тертці, відправляємо у миску. Зелену цибулю нарізаємо.
  2. Змішуємо вказані інгредієнти, додаємо тунець, приправляємо перцем та майонезом. Все ретельно перемішуємо до однорідного стану.
  3. Хліб обсмажуємо з обох боків та натираємо часником.
  4. Часникові грінки змащуємо готовою намазкою та подаємо до столу.

Раніше ми розповідали, чим можна замінити майонез у стравах. Вийде також смачно.

Теги:
#Рецепт #Тунець #Готуємо вдома #намазка