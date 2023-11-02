Усі змішали – і на хліб: швидше за цей рецепт намазки ви не знайдете
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Чудово вгамує голод
Найрізноманітніші намазки — це те, що може швидко вгамувати голод. Вони чудово підходять і на святковий стіл, і для ситного сімейного перекусу. Рецептів намазок – неймовірна кількість, адже це зручно, смачно та швидко.
Сьогодні разом із "Господинькою" ми розповімо про ще один швидкий варіант найніжнішої намазки — з тунцем. Готується вона дуже просто за лічені хвилини. Результатом ви будете задоволені – адже в холодильнику завжди буде смакота, яку можна намазати на хліб та із задоволенням перекусити.
Як приготувати намазку з консервованого тунця
Інгредієнти:
- тунець консервований – 1 банк (180 г);
- яйця варені – 3 шт.;
- цибуля зелена – 1/3 пучка;
- перець мелений – на свій смак;
- майонез – 1 ст. л
- багет — 1 шт.;
- часник (за бажанням) – 1 зубчик.
Спосіб приготування:
- Яйця чистимо, натираємо на тертці, відправляємо у миску. Зелену цибулю нарізаємо.
- Змішуємо вказані інгредієнти, додаємо тунець, приправляємо перцем та майонезом. Все ретельно перемішуємо до однорідного стану.
- Хліб обсмажуємо з обох боків та натираємо часником.
- Часникові грінки змащуємо готовою намазкою та подаємо до столу.
Раніше ми розповідали, чим можна замінити майонез у стравах. Вийде також смачно.