Одна ложка цього продукту — і філе вийде соковитим та ароматним
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Вам знадобляться прості інгредієнти та трохи часу
Куряче філе ми їмо майже щодня. Воно дуже ніжне, тому швидко готується і завжди рятує. Його можна посмажити, тушкувати, запекти чи приготувати на пару.
Щоб на вашій тарілці не було "гумового чобота" замість найніжнішого м'яса, "ТСН" пропонує приготувати його з гірчицею. Усього ложка цього продукту — і ви не впізнаєте м’ясо: воно стане неймовірно смачним, ніжним і набуде нового аромату.
Як приготувати куряче філе з гірчицею
Інгредієнти:
- куряче філе – 600 г;
- яйця – 2 шт.;
- гірчиця готова – 1 ст. л.;
- борошно;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Куряче філе ретельно промийте і наріжте шматочками завтовшки один сантиметр. Кожен шматочок трохи відбийте молотком.
- М’ясо покладіть у миску, додайте до нього гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішайте, щоб філе повністю покрилося маринадом і залиште на півгодини при кімнатній температурі.
- В окремій мисці збийте яйця, в іншу висипте борошно.
- Через зазначений час куряче філе обваляйте спочатку у борошні, потім у яйцях.
- Сковороду з олією розігрійте та обсмажте куряче філе до золотистої скоринки з обох боків.
Раніше ми розповідали, як зварити соковите куряче філе. Ваше м’ясо вийде дуже смачним.