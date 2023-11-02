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Одна ложка цього продукту — і філе вийде соковитим та ароматним

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Немає нічого простішого та смачнішого філе в гірчиці
Немає нічого простішого та смачнішого філе в гірчиці. Фото lifestyle.today.ua

Вам знадобляться прості інгредієнти та трохи часу

Куряче філе ми їмо майже щодня. Воно дуже ніжне, тому швидко готується і завжди рятує. Його можна посмажити, тушкувати, запекти чи приготувати на пару.

Щоб на вашій тарілці не було "гумового чобота" замість найніжнішого м'яса, "ТСН" пропонує приготувати його з гірчицею. Усього ложка цього продукту — і ви не впізнаєте м’ясо: воно стане неймовірно смачним, ніжним і набуде нового аромату.

Як приготувати куряче філе з гірчицею

Інгредієнти:

  • куряче філе – 600 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • гірчиця готова – 1 ст. л.;
  • борошно;
  • перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе ретельно промийте і наріжте шматочками завтовшки один сантиметр. Кожен шматочок трохи відбийте молотком.
  2. М’ясо покладіть у миску, додайте до нього гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішайте, щоб філе повністю покрилося маринадом і залиште на півгодини при кімнатній температурі.
  3. В окремій мисці збийте яйця, в іншу висипте борошно.
  4. Через зазначений час куряче філе обваляйте спочатку у борошні, потім у яйцях.
  5. Сковороду з олією розігрійте та обсмажте куряче філе до золотистої скоринки з обох боків.

Раніше ми розповідали, як зварити соковите куряче філе. Ваше м’ясо вийде дуже смачним.

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#Рецепт #Куряче філе #Гірчиця #Готуємо вдома