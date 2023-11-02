Одна ложка цього продукту — і філе вийде соковитим та ароматним

Вам знадобляться прості інгредієнти та трохи часу

Куряче філе ми їмо майже щодня. Воно дуже ніжне, тому швидко готується і завжди рятує. Його можна посмажити, тушкувати, запекти чи приготувати на пару.

Щоб на вашій тарілці не було "гумового чобота" замість найніжнішого м'яса, "ТСН" пропонує приготувати його з гірчицею. Усього ложка цього продукту — і ви не впізнаєте м’ясо: воно стане неймовірно смачним, ніжним і набуде нового аромату.

Як приготувати куряче філе з гірчицею

Інгредієнти:

куряче філе – 600 г;

яйця – 2 шт.;

гірчиця готова – 1 ст. л.;

борошно;

перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Куряче філе ретельно промийте і наріжте шматочками завтовшки один сантиметр. Кожен шматочок трохи відбийте молотком. М’ясо покладіть у миску, додайте до нього гірчицю, сіль та перець. Ретельно перемішайте, щоб філе повністю покрилося маринадом і залиште на півгодини при кімнатній температурі. В окремій мисці збийте яйця, в іншу висипте борошно. Через зазначений час куряче філе обваляйте спочатку у борошні, потім у яйцях. Сковороду з олією розігрійте та обсмажте куряче філе до золотистої скоринки з обох боків.

Раніше ми розповідали, як зварити соковите куряче філе. Ваше м’ясо вийде дуже смачним.