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Фарш замість згущеного молока: такого вафельного тортика ви ще не пробували

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такого незвичайного м’ясного торта ви ще не куштували
Такого незвичайного м’ясного торта ви ще не куштували. Фото ukr.media

Смачна альтернатива звичайним котлетам

Зі звичайного фаршу можна приготувати безліч страв. Найчастіше ми робимо з нього смачні котлети чи фрикадельки.

Щоб урізноманітнити наше меню, Ukr.Media пропонує незвичайний рецепт м’ясного торта. В його основі – трохи фаршу та вафельні листи. Результат вас настільки вразить, що готувати ви будете таку смакоту частіше, ніж котлети.

Як приготувати м’ясний торт

Інгредієнти:

  • 500 г м’ясного фаршу (яловичина чи свинина);
  • 4 вафельні листи;
  • 1 цибулина;
  • 4 яйця;
  • 50 мл молока;
  • ½ ч. л. солі;
  • ½ ч. л. чорного перцю;
  • 50 мл олії.

Спосіб приготування:

  1. У миску з фаршем розбийте 2 яйця, додайте подрібнену цибулю, часник, сіль та перець. Всі інгредієнти перемішайте та ретельно вимішайте отриману масу. Розділіть його в мисці на 4 частини.
  2. Викладіть фарш на два вафельні листи, а потім накрийте двома іншими, після чого розріжте на невеликі шматки.
  3. В окрему миску розбийте 2 яйця, додайте до них молоко та перемішайте все. В отриману суміш вмочіть вафлі з фаршем.
  4. Розігрійте сковороду з рослинною олією і викладете в неї вафлі. Обсмажте з усіх боків до золотистої скоринки.
  5. Духовку розігрійте до 180 градусів, деко застеліть пергаментним папером.
  6. На деко викладіть підсмажені вафлі та відправте в духовку на 20 хвилин.

Подавайте такий м’ясний тортик разом з улюбленим салатом та соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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