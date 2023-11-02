Фарш замість згущеного молока: такого вафельного тортика ви ще не пробували

Смачна альтернатива звичайним котлетам

Зі звичайного фаршу можна приготувати безліч страв. Найчастіше ми робимо з нього смачні котлети чи фрикадельки.

Щоб урізноманітнити наше меню, Ukr.Media пропонує незвичайний рецепт м’ясного торта. В його основі – трохи фаршу та вафельні листи. Результат вас настільки вразить, що готувати ви будете таку смакоту частіше, ніж котлети.

Як приготувати м’ясний торт

Інгредієнти:

500 г м’ясного фаршу (яловичина чи свинина);

4 вафельні листи;

1 цибулина;

4 яйця;

50 мл молока;

½ ч. л. солі;

½ ч. л. чорного перцю;

50 мл олії.

Спосіб приготування:

У миску з фаршем розбийте 2 яйця, додайте подрібнену цибулю, часник, сіль та перець. Всі інгредієнти перемішайте та ретельно вимішайте отриману масу. Розділіть його в мисці на 4 частини. Викладіть фарш на два вафельні листи, а потім накрийте двома іншими, після чого розріжте на невеликі шматки. В окрему миску розбийте 2 яйця, додайте до них молоко та перемішайте все. В отриману суміш вмочіть вафлі з фаршем. Розігрійте сковороду з рослинною олією і викладете в неї вафлі. Обсмажте з усіх боків до золотистої скоринки. Духовку розігрійте до 180 градусів, деко застеліть пергаментним папером. На деко викладіть підсмажені вафлі та відправте в духовку на 20 хвилин.

Подавайте такий м’ясний тортик разом з улюбленим салатом та соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного.