Фарш замість згущеного молока: такого вафельного тортика ви ще не пробували
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Смачна альтернатива звичайним котлетам
Зі звичайного фаршу можна приготувати безліч страв. Найчастіше ми робимо з нього смачні котлети чи фрикадельки.
Щоб урізноманітнити наше меню, Ukr.Media пропонує незвичайний рецепт м’ясного торта. В його основі – трохи фаршу та вафельні листи. Результат вас настільки вразить, що готувати ви будете таку смакоту частіше, ніж котлети.
Як приготувати м’ясний торт
Інгредієнти:
- 500 г м’ясного фаршу (яловичина чи свинина);
- 4 вафельні листи;
- 1 цибулина;
- 4 яйця;
- 50 мл молока;
- ½ ч. л. солі;
- ½ ч. л. чорного перцю;
- 50 мл олії.
Спосіб приготування:
- У миску з фаршем розбийте 2 яйця, додайте подрібнену цибулю, часник, сіль та перець. Всі інгредієнти перемішайте та ретельно вимішайте отриману масу. Розділіть його в мисці на 4 частини.
- Викладіть фарш на два вафельні листи, а потім накрийте двома іншими, після чого розріжте на невеликі шматки.
- В окрему миску розбийте 2 яйця, додайте до них молоко та перемішайте все. В отриману суміш вмочіть вафлі з фаршем.
- Розігрійте сковороду з рослинною олією і викладете в неї вафлі. Обсмажте з усіх боків до золотистої скоринки.
- Духовку розігрійте до 180 градусів, деко застеліть пергаментним папером.
- На деко викладіть підсмажені вафлі та відправте в духовку на 20 хвилин.
Подавайте такий м’ясний тортик разом з улюбленим салатом та соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного.