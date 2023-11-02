Гарбузове сонечко в тарілці: на цей пиріг накинуться відразу, як подасте
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Страва спорожніє до того, як пиріг охолоне
Восени гарбуз — воістину король кухні. Ми готуємо з неї фантастичну випічку, незвичайні супи та навіть ароматний хліб.
Shuba сьогодні пропонує приголомшливий гарбузовий пиріг з горіхами. Він виходить настільки смачним, що сподобається навіть найзатятішим противникам гарбуза. Для його приготування найкраще використовувати мускатний гарбуз: через високий вміст цукру він ідеальний для десертів.
Як приготувати гарбузовий пиріг з горіхами
Інгредієнти на форму для випічки 32 см:
- борошно пшеничне — 260 г;
- цукор — 30 г;
- холодна вода — 70 мл;
- горілка — 1 ст. л.;
- сіль — 0.4 ч. л.
Для крему:
- гарбузове пюре — 450 г;
- згущене молоко — 150 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 50 г;
- сіль — 0.6 ч. л.;
- кориця мелена — 1/2 ч. л.;
- мускатний горіх мелений — 1/4 ч. л.;
- волоські горіхи очищені — 70 г.
Спосіб приготування:
- Гарбуз помийте, наріжте великими шматками, викладіть на лист, накрийте зверху фольгою і запікайте годину при 200°С.
- Борошно просійте через сито, разом з цукром, нарізаним шматками охолодженим вершковим маслом і збийте сіллю блендером або протріть вручну. В отриману масу додайте горілку, прохолодну воду, замісіть тісто і поставте його в холодильник на годину.
- Очищений гарбуз збийте блендером, 450 г пюре змішайте з корицею, згущеним молоком і мускатним горіхом.
- У яйцях відокремте білок від жовтка. Жовтки збийте із половиною цукру. Другу половину цукру збийте з білками до твердих піків. Поступово додавайте в гарбузове пюре спочатку жовтки, а потім білки.
- Волоські горіхи подрібніть на середні шматочки.
- Духовку розігрійте до 180°С, змастіть форму для випікання.
- Тісто розкотіть тонким шаром приблизно 4-5 мм, викладіть у форму та обріжте всі зайві шматочки. На тісто викладіть волоські горіхи, зверху — гарбузовий крем.
- Надішліть пиріг в духовку на 35-40 хвилин у режимі нижнього прогріву духовки.
Рекомендуємо також приготувати гарбузовий пиріг за рецептом "Телеграфа". Він вийде надзвичайно смачним.