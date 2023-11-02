Гарбузове сонечко в тарілці: на цей пиріг накинуться відразу, як подасте

Страва спорожніє до того, як пиріг охолоне

Восени гарбуз — воістину король кухні. Ми готуємо з неї фантастичну випічку, незвичайні супи та навіть ароматний хліб.

Shuba сьогодні пропонує приголомшливий гарбузовий пиріг з горіхами. Він виходить настільки смачним, що сподобається навіть найзатятішим противникам гарбуза. Для його приготування найкраще використовувати мускатний гарбуз: через високий вміст цукру він ідеальний для десертів.

Як приготувати гарбузовий пиріг з горіхами

Інгредієнти на форму для випічки 32 см:

борошно пшеничне — 260 г;

цукор — 30 г;

холодна вода — 70 мл;

горілка — 1 ст. л.;

сіль — 0.4 ч. л.

Для крему:

гарбузове пюре — 450 г;

згущене молоко — 150 г;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 50 г;

сіль — 0.6 ч. л.;

кориця мелена — 1/2 ч. л.;

мускатний горіх мелений — 1/4 ч. л.;

волоські горіхи очищені — 70 г.

Спосіб приготування:

Гарбуз помийте, наріжте великими шматками, викладіть на лист, накрийте зверху фольгою і запікайте годину при 200°С. Борошно просійте через сито, разом з цукром, нарізаним шматками охолодженим вершковим маслом і збийте сіллю блендером або протріть вручну. В отриману масу додайте горілку, прохолодну воду, замісіть тісто і поставте його в холодильник на годину. Очищений гарбуз збийте блендером, 450 г пюре змішайте з корицею, згущеним молоком і мускатним горіхом. У яйцях відокремте білок від жовтка. Жовтки збийте із половиною цукру. Другу половину цукру збийте з білками до твердих піків. Поступово додавайте в гарбузове пюре спочатку жовтки, а потім білки. Волоські горіхи подрібніть на середні шматочки. Духовку розігрійте до 180°С, змастіть форму для випікання. Тісто розкотіть тонким шаром приблизно 4-5 мм, викладіть у форму та обріжте всі зайві шматочки. На тісто викладіть волоські горіхи, зверху — гарбузовий крем. Надішліть пиріг в духовку на 35-40 хвилин у режимі нижнього прогріву духовки.

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