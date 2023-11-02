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Гості ахнуть від захоплення, спробувавши цю незвичайну закуску

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Всього п’ять хвилин – і страва на столі
Всього п’ять хвилин – і страва на столі. Фото goodhouse.com.ua

Намазка сподобається усім без винятку

Якщо ви раптово зголодніли, дуже хочеться щось швидко кинути в рот. В цьому випадку нас дуже рятують різноманітні закуски. Ми готуємо їх із оселедця, печінки чи овочів — те, що потрапило під руку.

"Главред" ділиться найпростішим рецептом закуски із плавленим сиром. Попри звичайні інгредієнти та швидкий спосіб приготування, така намазка залишить і вас, і близьких, і гостей у захваті. Ви ніколи б не подумали, що з плавленого сиру, помідора та часнику можна приготувати неймовірну смакоту.

Як приготувати закуску з плавленим сиром

Інгредієнти:

  • солоний крекер — 100 г;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • часник — до свого смаку;
  • кріп петрушка;
  • майонез домашній чи грецький йогурт — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Плавлені сирки натираємо у миску на середній тертці.
  2. Помідор миємо, дрібно нарізаємо на кубики. Насіння слід прибрати, щоб начинка не вийшла рідкою.
  3. Гілочку кропу і гілочку петрушки миємо, просушуємо паперовим рушником і дрібно нарізаємо.
  4. Змішуємо плавлений сир, помідори, зелень, пропущений через прес часник та майонез чи грецький йогурт. Солимо до смаку, ретельно перемішуємо.
  5. На одну половинку крекера намазуємо начинку, накриваємо другим і подаємо на стіл.

Домашній майонез можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Ви приготуєте його швидко та легко.

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#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома #намазка