Гості ахнуть від захоплення, спробувавши цю незвичайну закуску

Намазка сподобається усім без винятку

Якщо ви раптово зголодніли, дуже хочеться щось швидко кинути в рот. В цьому випадку нас дуже рятують різноманітні закуски. Ми готуємо їх із оселедця, печінки чи овочів — те, що потрапило під руку.

"Главред" ділиться найпростішим рецептом закуски із плавленим сиром. Попри звичайні інгредієнти та швидкий спосіб приготування, така намазка залишить і вас, і близьких, і гостей у захваті. Ви ніколи б не подумали, що з плавленого сиру, помідора та часнику можна приготувати неймовірну смакоту.

Як приготувати закуску з плавленим сиром

Інгредієнти:

солоний крекер — 100 г;

плавлений сир — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

часник — до свого смаку;

кріп петрушка;

майонез домашній чи грецький йогурт — 50 г.

Спосіб приготування:

Плавлені сирки натираємо у миску на середній тертці. Помідор миємо, дрібно нарізаємо на кубики. Насіння слід прибрати, щоб начинка не вийшла рідкою. Гілочку кропу і гілочку петрушки миємо, просушуємо паперовим рушником і дрібно нарізаємо. Змішуємо плавлений сир, помідори, зелень, пропущений через прес часник та майонез чи грецький йогурт. Солимо до смаку, ретельно перемішуємо. На одну половинку крекера намазуємо начинку, накриваємо другим і подаємо на стіл.

Домашній майонез можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Ви приготуєте його швидко та легко.