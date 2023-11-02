Гості ахнуть від захоплення, спробувавши цю незвичайну закуску
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Намазка сподобається усім без винятку
Якщо ви раптово зголодніли, дуже хочеться щось швидко кинути в рот. В цьому випадку нас дуже рятують різноманітні закуски. Ми готуємо їх із оселедця, печінки чи овочів — те, що потрапило під руку.
"Главред" ділиться найпростішим рецептом закуски із плавленим сиром. Попри звичайні інгредієнти та швидкий спосіб приготування, така намазка залишить і вас, і близьких, і гостей у захваті. Ви ніколи б не подумали, що з плавленого сиру, помідора та часнику можна приготувати неймовірну смакоту.
Як приготувати закуску з плавленим сиром
Інгредієнти:
- солоний крекер — 100 г;
- плавлений сир — 2 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- часник — до свого смаку;
- кріп петрушка;
- майонез домашній чи грецький йогурт — 50 г.
Спосіб приготування:
- Плавлені сирки натираємо у миску на середній тертці.
- Помідор миємо, дрібно нарізаємо на кубики. Насіння слід прибрати, щоб начинка не вийшла рідкою.
- Гілочку кропу і гілочку петрушки миємо, просушуємо паперовим рушником і дрібно нарізаємо.
- Змішуємо плавлений сир, помідори, зелень, пропущений через прес часник та майонез чи грецький йогурт. Солимо до смаку, ретельно перемішуємо.
- На одну половинку крекера намазуємо начинку, накриваємо другим і подаємо на стіл.
Домашній майонез можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Ви приготуєте його швидко та легко.