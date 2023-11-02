Яйце, помідор і шість крабових паличок: не повірите, що цей салат такий смачний

Готується він просто та швидко

Салат з крабовими паличками – один із найпопулярніших на нашій кухні. Готувати його дуже просто та швидко, а подобається така страва майже всім.

Безперечно, рецептів такого салату дуже багато. Хтось любить класичну страву з рисом та консервованою кукурудзою, хтось додає ковбасний чи навіть звичайний кисломолочний сир. А от "Бабусині рецепти" пропонують просто змішати крабові палички, помідор, перець, яйце та твердий сир. Рецепт — легше не придумаєш, з ним впорається навіть кулінар-новачок. Спробуємо?

Як приготувати салат з крабовими паличками та овочами

Інгредієнти:

крабові палички – 6 шт.;

майонез;

помідор – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

твердий сир;

кріп – пучок.

Спосіб приготування:

Крабові палички очищаємо від упакування та нарізаємо маленькими кубиками. Помідор миємо, ріжемо невеликими шматочками. Болгарський перець миємо, чистимо і дрібно нарізаємо. Яйце відварюємо круто, чистимо, натираємо на великій тертці. Формуємо салат. На дно салатника кладемо крабові палички, змащуємо їх майонезом. На шар крабових паличок викладаємо помідор, змащуємо майонезом. Зверху кладемо перець і додаємо майонез. На пласт перцю наносимо натерте яйце, вирівнюємо та посипаємо дрібно нарізаним кропом. Капаємо майонезом — краплі повинні розташовуватися подалі один від одного. Зверху прикрашаємо натертим сиром та подаємо до столу.

До речі, з крабових паличок можна приготувати фантастичну закуску за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте.