Яйце, помідор і шість крабових паличок: не повірите, що цей салат такий смачний
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Готується він просто та швидко
Салат з крабовими паличками – один із найпопулярніших на нашій кухні. Готувати його дуже просто та швидко, а подобається така страва майже всім.
Безперечно, рецептів такого салату дуже багато. Хтось любить класичну страву з рисом та консервованою кукурудзою, хтось додає ковбасний чи навіть звичайний кисломолочний сир. А от "Бабусині рецепти" пропонують просто змішати крабові палички, помідор, перець, яйце та твердий сир. Рецепт — легше не придумаєш, з ним впорається навіть кулінар-новачок. Спробуємо?
Як приготувати салат з крабовими паличками та овочами
Інгредієнти:
- крабові палички – 6 шт.;
- майонез;
- помідор – 1 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- твердий сир;
- кріп – пучок.
Спосіб приготування:
- Крабові палички очищаємо від упакування та нарізаємо маленькими кубиками.
- Помідор миємо, ріжемо невеликими шматочками.
- Болгарський перець миємо, чистимо і дрібно нарізаємо.
- Яйце відварюємо круто, чистимо, натираємо на великій тертці.
- Формуємо салат. На дно салатника кладемо крабові палички, змащуємо їх майонезом.
- На шар крабових паличок викладаємо помідор, змащуємо майонезом. Зверху кладемо перець і додаємо майонез.
- На пласт перцю наносимо натерте яйце, вирівнюємо та посипаємо дрібно нарізаним кропом. Капаємо майонезом — краплі повинні розташовуватися подалі один від одного. Зверху прикрашаємо натертим сиром та подаємо до столу.
До речі, з крабових паличок можна приготувати фантастичну закуску за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте.