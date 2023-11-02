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Так м'ясо ви ще не готували: соковита курка в банці

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Соковита, ароматна та неймовірно смачна курка в банці
Соковита, ароматна та неймовірно смачна курка в банці. Фото 1000.menu

Курка в банці у власному соку — це чудова страва на всі випадки життя

З курячого м'яса можна приготувати безліч страв. Курку запікають цілою, готують кишеньки із філе, смажать биточки або навіть варять у молоці.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати курочку у власному соку у банці. М'ясо виходить настільки ніжним і ароматним, що близькі попросять добавки. А рецептом з нами поділилися на порталі "Доброта".

Як приготувати курку у власному соку в банці

Інгредієнти:

  • тушка курки — 1,2-2 кг;
  • сіль;
  • суміш духмяного та чорного перців;
  • лавровий листок;
  • цибуля — 1 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • перець солодкий — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Курку порізати на шматки.
  2. Овочі нарізати довільно.
  3. Викласти курку та овочі шарами у банку, накрити банку фольгою.
  4. Поставити банку на решітку у холодну духовку.
  5. Розігріти духовку до 200 градусів, а після того, як рідина в банці закипить – зменшити до 160 градусів та залишити тушкуватися на півтори години.
  6. Після вимикання духовки, залишити банку всередині ще на пів години.

А якщо ви любите курятину, рекомендуємо приготувати тушкованку з цього м'яса за рецептом "Телеграфа". Така тушкованка може зберігатися цілий рік.

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#Запікання #Готуємо вдома #Курка