Так м'ясо ви ще не готували: соковита курка в банці

Курка в банці у власному соку — це чудова страва на всі випадки життя

З курячого м'яса можна приготувати безліч страв. Курку запікають цілою, готують кишеньки із філе, смажать биточки або навіть варять у молоці.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати курочку у власному соку у банці. М'ясо виходить настільки ніжним і ароматним, що близькі попросять добавки. А рецептом з нами поділилися на порталі "Доброта".

Як приготувати курку у власному соку в банці

Інгредієнти:

тушка курки — 1,2-2 кг;

сіль;

суміш духмяного та чорного перців;

лавровий листок;

цибуля — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт.

Спосіб приготування:

Курку порізати на шматки. Овочі нарізати довільно. Викласти курку та овочі шарами у банку, накрити банку фольгою. Поставити банку на решітку у холодну духовку. Розігріти духовку до 200 градусів, а після того, як рідина в банці закипить – зменшити до 160 градусів та залишити тушкуватися на півтори години. Після вимикання духовки, залишити банку всередині ще на пів години.

А якщо ви любите курятину, рекомендуємо приготувати тушкованку з цього м'яса за рецептом "Телеграфа". Така тушкованка може зберігатися цілий рік.