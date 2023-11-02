Так м'ясо ви ще не готували: соковита курка в банці
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Курка в банці у власному соку — це чудова страва на всі випадки життя
З курячого м'яса можна приготувати безліч страв. Курку запікають цілою, готують кишеньки із філе, смажать биточки або навіть варять у молоці.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати курочку у власному соку у банці. М'ясо виходить настільки ніжним і ароматним, що близькі попросять добавки. А рецептом з нами поділилися на порталі "Доброта".
Як приготувати курку у власному соку в банці
Інгредієнти:
- тушка курки — 1,2-2 кг;
- сіль;
- суміш духмяного та чорного перців;
- лавровий листок;
- цибуля — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- перець солодкий — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Курку порізати на шматки.
- Овочі нарізати довільно.
- Викласти курку та овочі шарами у банку, накрити банку фольгою.
- Поставити банку на решітку у холодну духовку.
- Розігріти духовку до 200 градусів, а після того, як рідина в банці закипить – зменшити до 160 градусів та залишити тушкуватися на півтори години.
- Після вимикання духовки, залишити банку всередині ще на пів години.
А якщо ви любите курятину, рекомендуємо приготувати тушкованку з цього м'яса за рецептом "Телеграфа". Така тушкованка може зберігатися цілий рік.