Найніжніший десерт: ви не знали, що яблука можуть бути такими смачними
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий бюджетний десерт на щодень
Ми розповідали, як приготувати смачну яблучну шарлотку. Але ці фрукти настільки універсальні, що для десерту з них необов’язково використовувати тісто.
Розповідаємо, як запекти їх в духовці особливо смачно. За начинку правитиме сир з сухофруктами, для смаку радимо додати трохи меду. Можна також покласти спеції, такі як корицю, кардамон тощо.
Інгредієнти:
- яблука — 4 шт.
- родзинки – 2 ст. л.
- сир або вершковий сир – 120 г
- вершкове масло — невеликий шматочок
- мед – 1 ст. л.
- спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Обережно з яблук вирізаємо насіннєві коробочки разом із серединками м’якоті. Повинні вийти "чашечки" — тільки робимо це дуже обережно, адже не можна, щоб у яблуках знизу були наскрізні дірочки.
- Родзинки заливаємо гарячою водою на 5 хвилин. Потому відкидаємо їх на сито, щоб рідина стекла.
- Для начинки змішуємо мед, сир та родзинки. Якщо у вас кисломолочний сир, його можна додатково пробити блендером чи протерти через сито.
- Сумішшю начиняємо плоди. Щоб десерт вийшов ніжнішим, зверху на кожне яблучко (просто на начинку) викладаємо по маленькому шматочку вершкового масла.
- Ставимо їх у деко. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці 20-30 хвилин. Температура при цьому повинна бути не вище 180 градусів.
Яблука можна їсти і гарячими, але найкраще дати їм охолонути. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво.