Найніжніший десерт: ви не знали, що яблука можуть бути такими смачними

Чудовий бюджетний десерт на щодень

Ми розповідали, як приготувати смачну яблучну шарлотку. Але ці фрукти настільки універсальні, що для десерту з них необов’язково використовувати тісто.

Розповідаємо, як запекти їх в духовці особливо смачно. За начинку правитиме сир з сухофруктами, для смаку радимо додати трохи меду. Можна також покласти спеції, такі як корицю, кардамон тощо.

Інгредієнти:

яблука — 4 шт.

родзинки – 2 ст. л.

сир або вершковий сир – 120 г

вершкове масло — невеликий шматочок

мед – 1 ст. л.

спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Обережно з яблук вирізаємо насіннєві коробочки разом із серединками м’якоті. Повинні вийти "чашечки" — тільки робимо це дуже обережно, адже не можна, щоб у яблуках знизу були наскрізні дірочки. Родзинки заливаємо гарячою водою на 5 хвилин. Потому відкидаємо їх на сито, щоб рідина стекла. Для начинки змішуємо мед, сир та родзинки. Якщо у вас кисломолочний сир, його можна додатково пробити блендером чи протерти через сито. Сумішшю начиняємо плоди. Щоб десерт вийшов ніжнішим, зверху на кожне яблучко (просто на начинку) викладаємо по маленькому шматочку вершкового масла. Ставимо їх у деко. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці 20-30 хвилин. Температура при цьому повинна бути не вище 180 градусів.

Яблука можна їсти і гарячими, але найкраще дати їм охолонути. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво.