Закуска з 90-их, яка повинна бути у кожному холодильнику: рецепт класичної намазки

Це чудовий перекус, який можна приготувати за лічені хвилини

Ми розповідали, як приготувати чудовий грибний паштет. Тепер ділимось рецептом популярної намазки на хліб з 90-их.

Виходить смачно і дуже бюджетно. Можна готувати хоч щодня. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Хліб — 1 шт

Твердий сир — 40 г

Плавлений сир — 1 шт

Кріп — до смаку

Яйце — 1 шт

Часник — 1-2 зубчики

Майонез — 3-4 столові ложки

Спосіб приготування:

Хліб нарізаємо скибочками. Розмір обираємо такий, щоб було зручно їсти. На рослинній олії обсмажуємо їх з обох боків. Яйце відварюємо. Коли охолоне, чистимо та натираємо на терці. Аналогічним чином подрібнюємо обидва види сиру. \ Додаємо до маси дрібно нарізаний кріп. Вичавлюємо через прес або будь-яким іншим чином подрібнюємо часник. Заправляємо майонезом, за потреби додаємо трохи солі та перцю. Перемішуємо. Залишилось лише викласти начинку на хліб, заварити чаю та смакувати.

З цією намазкою на простий перекус вам потрібно буде витратити лічені хвилини. Також ми ділились рецептом смачної та незвичної закуски із крабових паличок.