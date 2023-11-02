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Закуска з 90-их, яка повинна бути у кожному холодильнику: рецепт класичної намазки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Виходить дуже смачно та дешево
Виходить дуже смачно та дешево. Фото shuba.life

Це чудовий перекус, який можна приготувати за лічені хвилини

Ми розповідали, як приготувати чудовий грибний паштет. Тепер ділимось рецептом популярної намазки на хліб з 90-их.

Виходить смачно і дуже бюджетно. Можна готувати хоч щодня. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Хліб — 1 шт
  • Твердий сир — 40 г
  • Плавлений сир — 1 шт
  • Кріп — до смаку
  • Яйце — 1 шт
  • Часник — 1-2 зубчики
  • Майонез — 3-4 столові ложки

Спосіб приготування:

  1. Хліб нарізаємо скибочками. Розмір обираємо такий, щоб було зручно їсти. На рослинній олії обсмажуємо їх з обох боків.
  2. Яйце відварюємо. Коли охолоне, чистимо та натираємо на терці. Аналогічним чином подрібнюємо обидва види сиру. \
  3. Додаємо до маси дрібно нарізаний кріп. Вичавлюємо через прес або будь-яким іншим чином подрібнюємо часник.
  4. Заправляємо майонезом, за потреби додаємо трохи солі та перцю. Перемішуємо. Залишилось лише викласти начинку на хліб, заварити чаю та смакувати.

З цією намазкою на простий перекус вам потрібно буде витратити лічені хвилини. Також ми ділились рецептом смачної та незвичної закуски із крабових паличок.

Теги:
#Рецепт #Бутерброди #Паштет #намазка