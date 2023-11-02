Закуска з 90-их, яка повинна бути у кожному холодильнику: рецепт класичної намазки
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Це чудовий перекус, який можна приготувати за лічені хвилини
Ми розповідали, як приготувати чудовий грибний паштет. Тепер ділимось рецептом популярної намазки на хліб з 90-их.
Виходить смачно і дуже бюджетно. Можна готувати хоч щодня. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Хліб — 1 шт
- Твердий сир — 40 г
- Плавлений сир — 1 шт
- Кріп — до смаку
- Яйце — 1 шт
- Часник — 1-2 зубчики
- Майонез — 3-4 столові ложки
Спосіб приготування:
- Хліб нарізаємо скибочками. Розмір обираємо такий, щоб було зручно їсти. На рослинній олії обсмажуємо їх з обох боків.
- Яйце відварюємо. Коли охолоне, чистимо та натираємо на терці. Аналогічним чином подрібнюємо обидва види сиру. \
- Додаємо до маси дрібно нарізаний кріп. Вичавлюємо через прес або будь-яким іншим чином подрібнюємо часник.
- Заправляємо майонезом, за потреби додаємо трохи солі та перцю. Перемішуємо. Залишилось лише викласти начинку на хліб, заварити чаю та смакувати.
З цією намазкою на простий перекус вам потрібно буде витратити лічені хвилини. Також ми ділились рецептом смачної та незвичної закуски із крабових паличок.