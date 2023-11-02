Слід готувати одразу потрійну порцію: салат з буряка, з яким ви забудете про вінегрети

Закуска виходить хрумка та пікантна

Ми ділились рецептом чудового салату з буряка. Тепер розповідаємо, як приготувати цей овоч в технології по-корейськи. Нічого корейського у цій страві, звісно ж, немає, але салат виходить смачним та пікантним.

В приготуванні закуски немає нічого складного. Рецептом поділились на порталі "Добрі Новини".

Інгредієнти:

Буряк – 500 г

Часник – 3 зубки

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Насіння кінзи (не обов’язково) – 1 чайна ложка

Перець чорний мелений – 0,5 чайної ложки

Олія рослинна – 80 г

Оцет 5% – 50 г

Сіль – 1,5 чайної ложки

Цукор – 1,5 чайної ложки

Спосіб приготування:

Почнемо з підготовки інгредієнтів. Чистимо і дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю. Також чистимо буряк, нарізаємо овоч на дрібну соломку. У глибокій мисці з’єднуємо буряк, подрібнений часник, сіль, цукор і оцет. Перемішуємо ретельно і відставляємо на деякий час. У сковороді з товстим дном розігріваємо олію. Цибулю обсмажуємо до прозорості, а потім додаємо насіння кінзи та мелений чорний перець. Перемішуємо інгредієнти в сковороді. Тоді цибулю разом із гарячою олією викладаємо в миску з підготовленим буряком. Перемішуємо. Ставимо салат під гніт і відправляємо його в холодильник мінімум на 12 годин. Перед подачею салат ще раз ретельно перемішуємо.

Можна робити одразу кілька порцій — закуска чудово зберігається в холодильнику. Також ми ділились рецептом цікавої закуски з крабових паличок.