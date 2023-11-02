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Слід готувати одразу потрійну порцію: салат з буряка, з яким ви забудете про вінегрети

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий рецепт на щодень і не тільки Новина оновлена 02 листопада 2023, 14:29
Чудовий рецепт на щодень і не тільки. Фото 1000.menu

Закуска виходить хрумка та пікантна

Ми ділились рецептом чудового салату з буряка. Тепер розповідаємо, як приготувати цей овоч в технології по-корейськи. Нічого корейського у цій страві, звісно ж, немає, але салат виходить смачним та пікантним.

В приготуванні закуски немає нічого складного. Рецептом поділились на порталі "Добрі Новини".

Інгредієнти:

  • Буряк – 500 г
  • Часник – 3 зубки
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Насіння кінзи (не обов’язково) – 1 чайна ложка
  • Перець чорний мелений – 0,5 чайної ложки
  • Олія рослинна – 80 г
  • Оцет 5% – 50 г
  • Сіль – 1,5 чайної ложки
  • Цукор – 1,5 чайної ложки

Спосіб приготування:

  1. Почнемо з підготовки інгредієнтів. Чистимо і дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю. Також чистимо буряк, нарізаємо овоч на дрібну соломку.
  2. У глибокій мисці з’єднуємо буряк, подрібнений часник, сіль, цукор і оцет. Перемішуємо ретельно і відставляємо на деякий час.
  3. У сковороді з товстим дном розігріваємо олію. Цибулю обсмажуємо до прозорості, а потім додаємо насіння кінзи та мелений чорний перець.
  4. Перемішуємо інгредієнти в сковороді. Тоді цибулю разом із гарячою олією викладаємо в миску з підготовленим буряком. Перемішуємо.
  5. Ставимо салат під гніт і відправляємо його в холодильник мінімум на 12 годин. Перед подачею салат ще раз ретельно перемішуємо.

Можна робити одразу кілька порцій — закуска чудово зберігається в холодильнику. Також ми ділились рецептом цікавої закуски з крабових паличок.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат #Закуска