Слід готувати одразу потрійну порцію: салат з буряка, з яким ви забудете про вінегрети
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Закуска виходить хрумка та пікантна
Ми ділились рецептом чудового салату з буряка. Тепер розповідаємо, як приготувати цей овоч в технології по-корейськи. Нічого корейського у цій страві, звісно ж, немає, але салат виходить смачним та пікантним.
В приготуванні закуски немає нічого складного. Рецептом поділились на порталі "Добрі Новини".
Інгредієнти:
- Буряк – 500 г
- Часник – 3 зубки
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Насіння кінзи (не обов’язково) – 1 чайна ложка
- Перець чорний мелений – 0,5 чайної ложки
- Олія рослинна – 80 г
- Оцет 5% – 50 г
- Сіль – 1,5 чайної ложки
- Цукор – 1,5 чайної ложки
Спосіб приготування:
- Почнемо з підготовки інгредієнтів. Чистимо і дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю. Також чистимо буряк, нарізаємо овоч на дрібну соломку.
- У глибокій мисці з’єднуємо буряк, подрібнений часник, сіль, цукор і оцет. Перемішуємо ретельно і відставляємо на деякий час.
- У сковороді з товстим дном розігріваємо олію. Цибулю обсмажуємо до прозорості, а потім додаємо насіння кінзи та мелений чорний перець.
- Перемішуємо інгредієнти в сковороді. Тоді цибулю разом із гарячою олією викладаємо в миску з підготовленим буряком. Перемішуємо.
- Ставимо салат під гніт і відправляємо його в холодильник мінімум на 12 годин. Перед подачею салат ще раз ретельно перемішуємо.
Можна робити одразу кілька порцій — закуска чудово зберігається в холодильнику. Також ми ділились рецептом цікавої закуски з крабових паличок.