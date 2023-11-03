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По-французьки, але не м’ясо: за добавкою вишикується черга

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопля по-французьки — це фантастично смачно
Картопля по-французьки — це фантастично смачно. Фото shuba.life

Настільки смачно, що готуватимете часто

Напевно, багато хто любить м’ясо по-французьки — смачну страву із запечених ніжних шматочків м’яса під рум’яною скоринкою. А що, якщо вдома не було м’яса, але є трохи картоплі?

Тоді можна приготувати незвичайну картоплю по-французьки за рецептом Shuba. Проста і бюджетна страва настільки сподобається і вам, і вашим близьким, що ви готуватимете його дуже часто. До того ж така картопля буде доречною навіть на святковому столі. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!

Як приготувати картоплю по-французьки

Інгредієнти на 3 порції:

  • картопля — 3 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 г;
  • майонез 72% — 200 г;
  • яловичина — 500 г;
  • сир твердий — 400 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю чистимо, нарізаємо кружальцями та замочуємо у воді — так вийде зайвий крохмаль.
  2. Моркву та цибулю також чистимо і нарізаємо півкільцями.
  3. М’ясо миємо, нарізаємо невеликими шматочками.
  4. З картоплі струшуємо зайву воду та в окремій мисці змішуємо з майонезом.
  5. На дно форми кладемо м’ясо, потім цибулю, потім моркву, зверху картоплю. Кожен шар трохи солимо і перчимо, за бажанням додаємо улюблені спеції.
  6. Форму відправляємо в духовку приблизно на 35 хвилин при температурі не більше 240 °C. За 5-10 хвилин до кінця приготування посипаємо тертим сиром.

"Телеграф" рекомендує з картоплі також приготувати незвичайну локшину. Це буде дуже смачно.

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#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома