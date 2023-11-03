По-французьки, але не м’ясо: за добавкою вишикується черга
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Настільки смачно, що готуватимете часто
Напевно, багато хто любить м’ясо по-французьки — смачну страву із запечених ніжних шматочків м’яса під рум’яною скоринкою. А що, якщо вдома не було м’яса, але є трохи картоплі?
Тоді можна приготувати незвичайну картоплю по-французьки за рецептом Shuba. Проста і бюджетна страва настільки сподобається і вам, і вашим близьким, що ви готуватимете його дуже часто. До того ж така картопля буде доречною навіть на святковому столі. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!
Як приготувати картоплю по-французьки
Інгредієнти на 3 порції:
- картопля — 3 шт.;
- морква — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 г;
- майонез 72% — 200 г;
- яловичина — 500 г;
- сир твердий — 400 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо, нарізаємо кружальцями та замочуємо у воді — так вийде зайвий крохмаль.
- Моркву та цибулю також чистимо і нарізаємо півкільцями.
- М’ясо миємо, нарізаємо невеликими шматочками.
- З картоплі струшуємо зайву воду та в окремій мисці змішуємо з майонезом.
- На дно форми кладемо м’ясо, потім цибулю, потім моркву, зверху картоплю. Кожен шар трохи солимо і перчимо, за бажанням додаємо улюблені спеції.
- Форму відправляємо в духовку приблизно на 35 хвилин при температурі не більше 240 °C. За 5-10 хвилин до кінця приготування посипаємо тертим сиром.
"Телеграф" рекомендує з картоплі також приготувати незвичайну локшину. Це буде дуже смачно.