Рус

Склянка борошна, одне яйце — і через 15 хвилин гора печива на столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Печиво вийде хрустким зовні та м’яким усередині
Печиво вийде хрустким зовні та м’яким усередині. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Рецепт виручить, якщо ліньки йти в магазин

Домашня випічка радує не лише наші смакові рецептори. Вона дарує дому атмосферу затишку та асоціюється з приємними та теплими спогадами.

Ми вважаємо, що готувати вдома печиво – це складно та довго. Але "Школа життя" пропонує швидкий рецепт неймовірного печива до чаю. Вам не доведеться довго поратись на кухні – вистачить лише кілька хвилин для замісу тіста. Істотна перевага печива – ви можете додавати до нього улюблені горішки, шоколад, родзинки на свій смак.

Як швидко приготувати печиво до чаю

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 100-150 г;
  • цукор – половина склянки;
  • сода — 1 ч. л.;
  • Яйце – 1 шт.;
  • борошно — склянка (плюс-мінус третина — на ваш розсуд);
  • добавки, приправи – кориця, коріандр, імбир, шматочки шоколаду, мелені горіхи, ваніль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. У ємності з’єднуємо вершкове масло, цукор, соду, приправи та яйце, ретельно перемішуємо вилкою або вінчиком.
  2. В отриману масу просіюємо борошно і замішуємо тісто. Чим більше борошна, тим густішим буде тісто і пишне печиво.
  3. Змочуємо руки у воді, скочуємо з тіста кульки.
  4. Деко застилаємо пергаментним папером, на значній відстані викладаємо печиво і відправляємо в розігріту на 180 градусів духовку на 10 хвилин.

А щоб печиво довго не черствіло, пропонуємо додати один інгредієнт. Випічка радуватиме вас довгий час.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Готуємо вдома