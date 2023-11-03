Склянка борошна, одне яйце — і через 15 хвилин гора печива на столі
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Рецепт виручить, якщо ліньки йти в магазин
Домашня випічка радує не лише наші смакові рецептори. Вона дарує дому атмосферу затишку та асоціюється з приємними та теплими спогадами.
Ми вважаємо, що готувати вдома печиво – це складно та довго. Але "Школа життя" пропонує швидкий рецепт неймовірного печива до чаю. Вам не доведеться довго поратись на кухні – вистачить лише кілька хвилин для замісу тіста. Істотна перевага печива – ви можете додавати до нього улюблені горішки, шоколад, родзинки на свій смак.
Як швидко приготувати печиво до чаю
Інгредієнти:
- вершкове масло – 100-150 г;
- цукор – половина склянки;
- сода — 1 ч. л.;
- Яйце – 1 шт.;
- борошно — склянка (плюс-мінус третина — на ваш розсуд);
- добавки, приправи – кориця, коріандр, імбир, шматочки шоколаду, мелені горіхи, ваніль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У ємності з’єднуємо вершкове масло, цукор, соду, приправи та яйце, ретельно перемішуємо вилкою або вінчиком.
- В отриману масу просіюємо борошно і замішуємо тісто. Чим більше борошна, тим густішим буде тісто і пишне печиво.
- Змочуємо руки у воді, скочуємо з тіста кульки.
- Деко застилаємо пергаментним папером, на значній відстані викладаємо печиво і відправляємо в розігріту на 180 градусів духовку на 10 хвилин.
А щоб печиво довго не черствіло, пропонуємо додати один інгредієнт. Випічка радуватиме вас довгий час.