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Цьому рецепту кілька століть: після шпундри гості оближуть і тарілки, і пальці.

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Старовинний рецепт із родзинкою
Старовинний рецепт із родзинкою. Фото smak.ua

Це чудове частування і на святковий стіл, і для сімейного обіду

Українська кухня — це не лише традиційний борщ та полтавські галушки. Сьогодні ми згадаємо ще про старовинну страву — шпундру.

Готують цю ситну та смачну страву або бурякового квасу та свинячих реберець. Про цю страву згадував навіть Іван Котляревський у своїй "Енеїді". Рецептом ділиться Smachnonews.

Як приготувати шпундру

Інгредієнти:

  • 1 кг свинячих реберець;
  • 2 буряки;
  • 1 цибуля;
  • 150 мл сухого білого вина;
  • 1 головка часнику;
  • 2 гілочки чебрецю;
  • 30 г діжонської гірчиці;
  • половина апельсина;
  • 1 маленький хрін;
  • пшеничне борошно;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. Свинину нарізаємо гострим ножем по одному ребру. Кожен шматочок обвалюємо в борошні та смажимо в сковороді до рум’яності. Смажене м’ясо викладаємо у форму для запікання.
  2. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями, смажимо на сковороді та додаємо до м’яса.
  3. Буряк очищаємо і ріжемо на 6 — 8 шматочків, відправляємо у форму до м’яса та цибулі.
  4. Змішуємо вино, спеції, гірчицю та апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води та заливаємо свинину. Зверху додаємо чебрець, хрін та часник.
  5. Деко закриваємо фольгою, відправляємо в духовку на 2-3 години.

Готову шпундру подаємо до улюбленого гарніру за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного!

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#Рецепт #Буряк #Свинина #Готуємо вдома