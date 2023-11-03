Цьому рецепту кілька століть: після шпундри гості оближуть і тарілки, і пальці.
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Це чудове частування і на святковий стіл, і для сімейного обіду
Українська кухня — це не лише традиційний борщ та полтавські галушки. Сьогодні ми згадаємо ще про старовинну страву — шпундру.
Готують цю ситну та смачну страву або бурякового квасу та свинячих реберець. Про цю страву згадував навіть Іван Котляревський у своїй "Енеїді". Рецептом ділиться Smachnonews.
Як приготувати шпундру
Інгредієнти:
- 1 кг свинячих реберець;
- 2 буряки;
- 1 цибуля;
- 150 мл сухого білого вина;
- 1 головка часнику;
- 2 гілочки чебрецю;
- 30 г діжонської гірчиці;
- половина апельсина;
- 1 маленький хрін;
- пшеничне борошно;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- Свинину нарізаємо гострим ножем по одному ребру. Кожен шматочок обвалюємо в борошні та смажимо в сковороді до рум’яності. Смажене м’ясо викладаємо у форму для запікання.
- Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями, смажимо на сковороді та додаємо до м’яса.
- Буряк очищаємо і ріжемо на 6 — 8 шматочків, відправляємо у форму до м’яса та цибулі.
- Змішуємо вино, спеції, гірчицю та апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води та заливаємо свинину. Зверху додаємо чебрець, хрін та часник.
- Деко закриваємо фольгою, відправляємо в духовку на 2-3 години.
Готову шпундру подаємо до улюбленого гарніру за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного!