Цьому рецепту кілька століть: після шпундри гості оближуть і тарілки, і пальці.

Це чудове частування і на святковий стіл, і для сімейного обіду

Українська кухня — це не лише традиційний борщ та полтавські галушки. Сьогодні ми згадаємо ще про старовинну страву — шпундру.

Готують цю ситну та смачну страву або бурякового квасу та свинячих реберець. Про цю страву згадував навіть Іван Котляревський у своїй "Енеїді". Рецептом ділиться Smachnonews.

Як приготувати шпундру

Інгредієнти:

1 кг свинячих реберець;

2 буряки;

1 цибуля;

150 мл сухого білого вина;

1 головка часнику;

2 гілочки чебрецю;

30 г діжонської гірчиці;

половина апельсина;

1 маленький хрін;

пшеничне борошно;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Свинину нарізаємо гострим ножем по одному ребру. Кожен шматочок обвалюємо в борошні та смажимо в сковороді до рум’яності. Смажене м’ясо викладаємо у форму для запікання. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями, смажимо на сковороді та додаємо до м’яса. Буряк очищаємо і ріжемо на 6 — 8 шматочків, відправляємо у форму до м’яса та цибулі. Змішуємо вино, спеції, гірчицю та апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води та заливаємо свинину. Зверху додаємо чебрець, хрін та часник. Деко закриваємо фольгою, відправляємо в духовку на 2-3 години.

Готову шпундру подаємо до улюбленого гарніру за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного!