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Ситна вечеря з лаваша та жмені фаршу: рулет розлетиться, як тільки ви відвернетеся

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Дивовижний рулетик готувати дуже просто та швидко
Дивовижний рулетик готувати дуже просто та швидко. Фото babusyni-retsepty

За останній шматочок поб’ються всі

Рано чи пізно перед кожним постає питання, чим нагодувати свою родину на вечерю? І якщо ви готували навіть курячу грудку в незвичайному соусі, то саме час для відмінних експериментів

"Бабусині рецепти" пропонують нагодувати сім’ю швидким у приготуванні, ситним та неймовірно смачним рулетом із лаваша з фаршем. Це буде улюбленим варіантом вечері для вашої родини.

Як приготувати рулет із фаршем

Інгредієнти:

  • лаваш — 2 листи;
  • сир – 250 г;
  • фарш – 300 г;
  • яйце -2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло – 100 г;
  • молоко – на свій смак;
  • кунжут – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Твердий сир натираємо на великій тертці.
  2. Яєчний жовток збиваємо разом із молоком.
  3. В окремій мисці солимо фарш, додаємо яйце і ретельно перемішуємо.
  4. Лаваш з одного боку змащуємо розтопленим вершковим маслом, посипаємо сиром і рівномірно розподіляємо. Накриваємо іншим лавашем, його також змащуємо вершковим маслом. Зверху викладаємо фарш та розподіляємо по поверхні.
  5. Лаваш скручуємо в рулет і викладаємо на застелений пергаментом лист, змащуємо яєчно-молочною сумішшю. Відправляємо рулет у духовку на 20 хвилин за 180 градусів 20 хвилин.
  6. Через зазначений термін дістаємо рулет, знову змащуємо яєчною сумішшю, зверху посипаємо сиром і кунжутом і повертаємо в духовку на 15 хвилин.
  7. Готовий рулет подаємо, прикрасивши нарізаною зеленню.

Рекомендуємо для такої вечері приготувати лаваш за рецептом "Телеграфа". Ви більше не купуватимете його в магазині.

Теги:
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