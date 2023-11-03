Ситна вечеря з лаваша та жмені фаршу: рулет розлетиться, як тільки ви відвернетеся

За останній шматочок поб’ються всі

Рано чи пізно перед кожним постає питання, чим нагодувати свою родину на вечерю? І якщо ви готували навіть курячу грудку в незвичайному соусі, то саме час для відмінних експериментів

"Бабусині рецепти" пропонують нагодувати сім’ю швидким у приготуванні, ситним та неймовірно смачним рулетом із лаваша з фаршем. Це буде улюбленим варіантом вечері для вашої родини.

Як приготувати рулет із фаршем

Інгредієнти:

лаваш — 2 листи;

сир – 250 г;

фарш – 300 г;

яйце -2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вершкове масло – 100 г;

молоко – на свій смак;

кунжут – за бажанням.

Спосіб приготування:

Твердий сир натираємо на великій тертці. Яєчний жовток збиваємо разом із молоком. В окремій мисці солимо фарш, додаємо яйце і ретельно перемішуємо. Лаваш з одного боку змащуємо розтопленим вершковим маслом, посипаємо сиром і рівномірно розподіляємо. Накриваємо іншим лавашем, його також змащуємо вершковим маслом. Зверху викладаємо фарш та розподіляємо по поверхні. Лаваш скручуємо в рулет і викладаємо на застелений пергаментом лист, змащуємо яєчно-молочною сумішшю. Відправляємо рулет у духовку на 20 хвилин за 180 градусів 20 хвилин. Через зазначений термін дістаємо рулет, знову змащуємо яєчною сумішшю, зверху посипаємо сиром і кунжутом і повертаємо в духовку на 15 хвилин. Готовий рулет подаємо, прикрасивши нарізаною зеленню.

Рекомендуємо для такої вечері приготувати лаваш за рецептом "Телеграфа". Ви більше не купуватимете його в магазині.