Ситна вечеря з лаваша та жмені фаршу: рулет розлетиться, як тільки ви відвернетеся
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За останній шматочок поб’ються всі
Рано чи пізно перед кожним постає питання, чим нагодувати свою родину на вечерю? І якщо ви готували навіть курячу грудку в незвичайному соусі, то саме час для відмінних експериментів
"Бабусині рецепти" пропонують нагодувати сім’ю швидким у приготуванні, ситним та неймовірно смачним рулетом із лаваша з фаршем. Це буде улюбленим варіантом вечері для вашої родини.
Як приготувати рулет із фаршем
Інгредієнти:
- лаваш — 2 листи;
- сир – 250 г;
- фарш – 300 г;
- яйце -2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло – 100 г;
- молоко – на свій смак;
- кунжут – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Твердий сир натираємо на великій тертці.
- Яєчний жовток збиваємо разом із молоком.
- В окремій мисці солимо фарш, додаємо яйце і ретельно перемішуємо.
- Лаваш з одного боку змащуємо розтопленим вершковим маслом, посипаємо сиром і рівномірно розподіляємо. Накриваємо іншим лавашем, його також змащуємо вершковим маслом. Зверху викладаємо фарш та розподіляємо по поверхні.
- Лаваш скручуємо в рулет і викладаємо на застелений пергаментом лист, змащуємо яєчно-молочною сумішшю. Відправляємо рулет у духовку на 20 хвилин за 180 градусів 20 хвилин.
- Через зазначений термін дістаємо рулет, знову змащуємо яєчною сумішшю, зверху посипаємо сиром і кунжутом і повертаємо в духовку на 15 хвилин.
- Готовий рулет подаємо, прикрасивши нарізаною зеленню.
Рекомендуємо для такої вечері приготувати лаваш за рецептом "Телеграфа". Ви більше не купуватимете його в магазині.