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При приготуванні такого "Фальшивого зайця" жоден заєць не постраждає

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий та апетитний м’ясний пиріг
Простий та апетитний м’ясний пиріг. Фото shuba.life

Улюблена страва німців

З фаршу можна приготувати не лише популярні котлети. Урізноманітнити своє меню можна за допомогою м’ясного рулету.

Shuba пропонує рецепт простого та апетитного німецького м’ясного рулету "Фальшивий заєць" (спойлер — жоден заєць при його приготуванні не постраждав). Точних даних про походження страви з такою незвичайною назвою немає. Можливо, назва походить від металевого посуду, в якому в минулому готували підпільних зайців Спробуємо?

Як приготувати м’ясний рулет "Фальшивий заєць"

Інгредієнти на 5 порцій:

  • куряче філе — 500 г;
  • свинина — 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • чорнослив без кісточки — 6 шт.

Спосіб приготування:

  1. Куряче і свиняче м’ясо помийте, обсушіть і наріжте шматками, разом з очищеною цибулею, пропустіть через м’ясорубку разом з цибулею. Фарш посоліть, поперчіть, перемішайте і відбийте добре до пружності.
  2. Чорнослив промийте теплою водою, обсушіть, дрібно наріжте, відправте у фарш і ретельно перемішайте.
  3. Отриманому фаршу надайте форму великої котлети, викладіть на форму і відправте в духовку на годину при 180 ° C 1 годину.

Готове м’ясо наріжте скибочками та подавайте з чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #М'ясний рулет #Готуємо вдома