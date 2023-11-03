При приготуванні такого "Фальшивого зайця" жоден заєць не постраждає

Улюблена страва німців

З фаршу можна приготувати не лише популярні котлети. Урізноманітнити своє меню можна за допомогою м’ясного рулету.

Shuba пропонує рецепт простого та апетитного німецького м’ясного рулету "Фальшивий заєць" (спойлер — жоден заєць при його приготуванні не постраждав). Точних даних про походження страви з такою незвичайною назвою немає. Можливо, назва походить від металевого посуду, в якому в минулому готували підпільних зайців Спробуємо?

Як приготувати м’ясний рулет "Фальшивий заєць"

Інгредієнти на 5 порцій:

куряче філе — 500 г;

свинина — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

чорнослив без кісточки — 6 шт.

Спосіб приготування:

Куряче і свиняче м’ясо помийте, обсушіть і наріжте шматками, разом з очищеною цибулею, пропустіть через м’ясорубку разом з цибулею. Фарш посоліть, поперчіть, перемішайте і відбийте добре до пружності. Чорнослив промийте теплою водою, обсушіть, дрібно наріжте, відправте у фарш і ретельно перемішайте. Отриманому фаршу надайте форму великої котлети, викладіть на форму і відправте в духовку на годину при 180 ° C 1 годину.

Готове м’ясо наріжте скибочками та подавайте з чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного.