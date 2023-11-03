Запитали у швейцарських кухарів, розповіли вам: один продукт – і від котлет не відірветься
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Ви не повірите, наскільки це смачно
Соковиті ароматні котлети ми готуємо дуже часто. Як правило, биточки готуються з м’ясного фаршу з додаванням хліба чи картоплі. Чого тільки не додають досвідчені кулінари у фарш для покращення їхнього смаку.
Разом із Shuba пропонуємо приготувати котлети за улюбленим рецептом швейцарських кухарів та додати у фарш… капусту. Саме за рахунок свіжої капусти вони виходять соковитими, пишними та ніжними. Їх із задоволенням будуть їсти діти та дорослі.
Як приготувати швейцарські котлети
Інгредієнти на 6 порцій:
- яловичина — 300 г;
- капуста білокачанна — 300 г;
- пластівці вівсяні — 200 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — до свого смаку
Для панірування:
- борошно пшеничне — 40 г;
- пластівці вівсяні — 40 г.
Спосіб приготування:
- Капусту дрібно наріжте, відправте в сковороду, додайте води та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 8-10 хвилин до випаровування рідини, потім дайте охолонути.
- М’ясо помийте, наріжте шматками, разом з очищеним часником і цибулею пропустіть через м’ясорубку.
- У фарш додайте яйця, капусту, вівсяні пластівці, сіль, перець і ретельно перемішайте.
- З отриманого фаршу сформуйте круглі котлетки, запаніруйте в суміші борошна і вівсяних пластівців.
- Деко застелите пергаментом, викладіть на нього котлетки та відправте в розігріту до 200°С духовку на 30 хвилин.
Раніше ми розповідали, які котлети люблять у Китаї. Спробуйте і ви теж полюбите.