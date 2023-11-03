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Запитали у швейцарських кухарів, розповіли вам: один продукт – і від котлет не відірветься

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Котлетки виходять ніжними та соковитими
Котлетки виходять ніжними та соковитими. Фото shuba.life

Ви не повірите, наскільки це смачно

Соковиті ароматні котлети ми готуємо дуже часто. Як правило, биточки готуються з м’ясного фаршу з додаванням хліба чи картоплі. Чого тільки не додають досвідчені кулінари у фарш для покращення їхнього смаку.

Разом із Shuba пропонуємо приготувати котлети за улюбленим рецептом швейцарських кухарів та додати у фарш… капусту. Саме за рахунок свіжої капусти вони виходять соковитими, пишними та ніжними. Їх із задоволенням будуть їсти діти та дорослі.

Як приготувати швейцарські котлети

Інгредієнти на 6 порцій:

  • яловичина — 300 г;
  • капуста білокачанна — 300 г;
  • пластівці вівсяні — 200 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений, зелень — до свого смаку

Для панірування:

  • борошно пшеничне — 40 г;
  • пластівці вівсяні — 40 г.

Спосіб приготування:

  1. Капусту дрібно наріжте, відправте в сковороду, додайте води та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 8-10 хвилин до випаровування рідини, потім дайте охолонути.
  2. М’ясо помийте, наріжте шматками, разом з очищеним часником і цибулею пропустіть через м’ясорубку.
  3. У фарш додайте яйця, капусту, вівсяні пластівці, сіль, перець і ретельно перемішайте.
  4. З отриманого фаршу сформуйте круглі котлетки, запаніруйте в суміші борошна і вівсяних пластівців.
  5. Деко застелите пергаментом, викладіть на нього котлетки та відправте в розігріту до 200°С духовку на 30 хвилин.

Раніше ми розповідали, які котлети люблять у Китаї. Спробуйте і ви теж полюбите.

Теги:
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