Просто посмажте мандарини на сковороді: незвичайний рецепт найсмачніших ласощів

Близькі спочатку здивуються, але потім оцінять пиріг.

Домашню випічку люблять багато хто. Вона здатна порадувати не тільки смакові рецептори, але й додати будинку трохи чаклунства та затишку.

Пиріг, який ми приготуємо разом із "Важно знать", незвичайний. Для його приготування нам не потрібно вмикати духовку — знадобиться лише сковорода. В результаті ми отримаємо просто фантастичний мандариновий пиріг, який близькі з’їдять гарячим.

Як приготувати пиріг мандариновий на сковороді.

Інгредієнти

Для начинки:

5-6 мандаринів середнього розміру;

20 г вершкового масла;

30 г цукру;

мелений кардамон чи кориця за бажанням;

Для тіста:

1 велике яйце або 2 маленькі;

50 г молока;

50 г цукру;

25 г рослинної олії;

120 г борошна;

5 г розпушувача;

цедра лимона чи ванілін.

Спосіб приготування:

Для приготування тіста у великій мисці змішайте цукор, борошно та розпушувач, за бажанням додайте цедру лимона або ванілін. Вбийте яйце, влийте олію і тонким струмком влийте молоко. Замісіть тісто, яке по консистенції нагадує рідку сметану. Залишіть "відпочити", поки займаєтесь начинкою. На сковороду насипте цукор, додайте вершкове масло і помішуючи, посмажте до карамельного кольору. Мандарини почистьте, видаліть кісточки та розріжте навпіл. Викладіть їх на сковороду з карамеллю зрізом донизу і посипте спеціями. На мандарини вилийте тісто, накрийте кришкою і смажте, поки пиріг не підрум’яниться з обох боків.

А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Смачного!