Рус

Просто посмажте мандарини на сковороді: незвичайний рецепт найсмачніших ласощів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Для такого пирога духовку вмикати не потрібно
Для такого пирога духовку вмикати не потрібно. Фото vazhnoznat.com

Близькі спочатку здивуються, але потім оцінять пиріг.

Домашню випічку люблять багато хто. Вона здатна порадувати не тільки смакові рецептори, але й додати будинку трохи чаклунства та затишку.

Пиріг, який ми приготуємо разом із "Важно знать", незвичайний. Для його приготування нам не потрібно вмикати духовку — знадобиться лише сковорода. В результаті ми отримаємо просто фантастичний мандариновий пиріг, який близькі з’їдять гарячим.

Як приготувати пиріг мандариновий на сковороді.

Інгредієнти

Для начинки:

  • 5-6 мандаринів середнього розміру;
  • 20 г вершкового масла;
  • 30 г цукру;
  • мелений кардамон чи кориця за бажанням;

Для тіста:

  • 1 велике яйце або 2 маленькі;
  • 50 г молока;
  • 50 г цукру;
  • 25 г рослинної олії;
  • 120 г борошна;
  • 5 г розпушувача;
  • цедра лимона чи ванілін.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування тіста у великій мисці змішайте цукор, борошно та розпушувач, за бажанням додайте цедру лимона або ванілін. Вбийте яйце, влийте олію і тонким струмком влийте молоко. Замісіть тісто, яке по консистенції нагадує рідку сметану. Залишіть "відпочити", поки займаєтесь начинкою.
  2. На сковороду насипте цукор, додайте вершкове масло і помішуючи, посмажте до карамельного кольору.
  3. Мандарини почистьте, видаліть кісточки та розріжте навпіл. Викладіть їх на сковороду з карамеллю зрізом донизу і посипте спеціями.
  4. На мандарини вилийте тісто, накрийте кришкою і смажте, поки пиріг не підрум’яниться з обох боків.

А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Мандарини #Готуємо вдома