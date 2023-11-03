Просто посмажте мандарини на сковороді: незвичайний рецепт найсмачніших ласощів
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Близькі спочатку здивуються, але потім оцінять пиріг.
Домашню випічку люблять багато хто. Вона здатна порадувати не тільки смакові рецептори, але й додати будинку трохи чаклунства та затишку.
Пиріг, який ми приготуємо разом із "Важно знать", незвичайний. Для його приготування нам не потрібно вмикати духовку — знадобиться лише сковорода. В результаті ми отримаємо просто фантастичний мандариновий пиріг, який близькі з’їдять гарячим.
Як приготувати пиріг мандариновий на сковороді.
Інгредієнти
Для начинки:
- 5-6 мандаринів середнього розміру;
- 20 г вершкового масла;
- 30 г цукру;
- мелений кардамон чи кориця за бажанням;
Для тіста:
- 1 велике яйце або 2 маленькі;
- 50 г молока;
- 50 г цукру;
- 25 г рослинної олії;
- 120 г борошна;
- 5 г розпушувача;
- цедра лимона чи ванілін.
Спосіб приготування:
- Для приготування тіста у великій мисці змішайте цукор, борошно та розпушувач, за бажанням додайте цедру лимона або ванілін. Вбийте яйце, влийте олію і тонким струмком влийте молоко. Замісіть тісто, яке по консистенції нагадує рідку сметану. Залишіть "відпочити", поки займаєтесь начинкою.
- На сковороду насипте цукор, додайте вершкове масло і помішуючи, посмажте до карамельного кольору.
- Мандарини почистьте, видаліть кісточки та розріжте навпіл. Викладіть їх на сковороду з карамеллю зрізом донизу і посипте спеціями.
- На мандарини вилийте тісто, накрийте кришкою і смажте, поки пиріг не підрум’яниться з обох боків.
А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте в тісто один інгредієнт. Смачного!