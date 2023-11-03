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Легендарний торт "Корівка": найпростіший варіант приготування

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Торт Корівка з вареним згущеним молоком - це хрумкі арахісові коржі та ніжний вершковий крем
Торт Корівка з вареним згущеним молоком - це хрумкі арахісові коржі та ніжний вершковий крем. Фото youtube.com

Справжнє свято смаку без особливого клопоту

Про цукерки "Корівка" зі смаком топленого молока знають усі. Торт з такою ж назвою виходить не менш смачним та миттю зникає з тарілок!

Він неодмінно сподобається близьким. А рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати торт "Корівка"

Інгредієнти на форму 20 см:

Коржі

  • пшеничне борошно – 280 грамів
  • вершкове масло – 170 грамів
  • цукор – 90 грамів
  • очищений несолоний арахіс – 150 грамів
  • яйця – 2 шт.
  • розпушувач

Крем

  • жирна сметана – 450 г
  • варене згущене молоко – 450 г

Спосіб приготування:

  1. Арахіс обсмажити на сухій сковороді, подрібнити у блендері.
  2. Масла кімнатної температури збити з цукром за допомогою блендера.
  3. Додати яйця, збити.
  4. До тіста додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати.
  5. Вимішувати тісто близько 5 хвилин.
  6. Сформувати ковбаску та упакувати тісто у харчову плівку, покласти у холодильник на годину.
  7. Тісто розділити на 8 частин, розкатати кожен шматок потрібним діаметром.
  8. Запекти кожен корж без форми у духовці по 7 хвилин при температурі 170 градусів. Остудити.
  9. Згущене молоко збити зі сметаною.
  10. Кожен корж промазати кремом, накрити зверху наступним коржем, допоки вони не закінчаться.
  11. В кінці обмазати торт кремом з усіх боків, присипати подрібненим арахісом.

А якщо ви не любите довго возитися із тортами, рекомендуємо приготувати шоколадний торт без випічки. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.

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#Торт #Випічка #Готуємо вдома