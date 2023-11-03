Легендарний торт "Корівка": найпростіший варіант приготування

Справжнє свято смаку без особливого клопоту

Про цукерки "Корівка" зі смаком топленого молока знають усі. Торт з такою ж назвою виходить не менш смачним та миттю зникає з тарілок!

Він неодмінно сподобається близьким. А рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати торт "Корівка"

Інгредієнти на форму 20 см:

Коржі

пшеничне борошно – 280 грамів

вершкове масло – 170 грамів

цукор – 90 грамів

очищений несолоний арахіс – 150 грамів

яйця – 2 шт.

розпушувач

Крем

жирна сметана – 450 г

варене згущене молоко – 450 г

Спосіб приготування:

Арахіс обсмажити на сухій сковороді, подрібнити у блендері. Масла кімнатної температури збити з цукром за допомогою блендера. Додати яйця, збити. До тіста додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати. Вимішувати тісто близько 5 хвилин. Сформувати ковбаску та упакувати тісто у харчову плівку, покласти у холодильник на годину. Тісто розділити на 8 частин, розкатати кожен шматок потрібним діаметром. Запекти кожен корж без форми у духовці по 7 хвилин при температурі 170 градусів. Остудити. Згущене молоко збити зі сметаною. Кожен корж промазати кремом, накрити зверху наступним коржем, допоки вони не закінчаться. В кінці обмазати торт кремом з усіх боків, присипати подрібненим арахісом.

А якщо ви не любите довго возитися із тортами, рекомендуємо приготувати шоколадний торт без випічки. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.