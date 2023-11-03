Легендарний торт "Корівка": найпростіший варіант приготування
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Справжнє свято смаку без особливого клопоту
Про цукерки "Корівка" зі смаком топленого молока знають усі. Торт з такою ж назвою виходить не менш смачним та миттю зникає з тарілок!
Він неодмінно сподобається близьким. А рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".
Як приготувати торт "Корівка"
Інгредієнти на форму 20 см:
Коржі
- пшеничне борошно – 280 грамів
- вершкове масло – 170 грамів
- цукор – 90 грамів
- очищений несолоний арахіс – 150 грамів
- яйця – 2 шт.
- розпушувач
Крем
- жирна сметана – 450 г
- варене згущене молоко – 450 г
Спосіб приготування:
- Арахіс обсмажити на сухій сковороді, подрібнити у блендері.
- Масла кімнатної температури збити з цукром за допомогою блендера.
- Додати яйця, збити.
- До тіста додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати.
- Вимішувати тісто близько 5 хвилин.
- Сформувати ковбаску та упакувати тісто у харчову плівку, покласти у холодильник на годину.
- Тісто розділити на 8 частин, розкатати кожен шматок потрібним діаметром.
- Запекти кожен корж без форми у духовці по 7 хвилин при температурі 170 градусів. Остудити.
- Згущене молоко збити зі сметаною.
- Кожен корж промазати кремом, накрити зверху наступним коржем, допоки вони не закінчаться.
- В кінці обмазати торт кремом з усіх боків, присипати подрібненим арахісом.
А якщо ви не любите довго возитися із тортами, рекомендуємо приготувати шоколадний торт без випічки. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.