З цим салатом ви полюбите печінку: страва з п'яти інгредієнтів нашвидкуруч
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Салат із печінки з морквою та огірками можна сміливо готувати до святкового столу
Через специфічний смак печінки, її люблять не всі. Однак цей субпродукт можна приготувати настільки смачно, що страва миттю зникне з тарілок.
Головне — правильно поєднати інгредієнти та смачно заправити салат. Рецептом з нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".
Як приготувати салат з печінкою
Інгредієнти:
- печінка — 0,5 кг
- морква – 2 шт.
- цибуля – 2 шт.
- солоний огірок – 200 г
- зелений горошок консервований – 1 банка
- сіль, перець, майонез до смаку.
Спосіб приготування:
- Печінку відварити у підсоленій воді, охолодити та натерти на крупній тертці.
- Цибулю нарізати чвертькільцями, підсмажити на олії до прозорості, додати натерту на грубій тертці моркву, протушкувати. Зняти з вогню, охолодити.
- Огірки нарізати соломкою.
- Відкрити банку горошку, злити рідину.
- З’єднати усі інгредієнти, посолити, поперчити до смаку, заправити майонезом, перемішати.
А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.