З цим салатом ви полюбите печінку: страва з п'яти інгредієнтів нашвидкуруч

Салат із печінки з морквою та огірками можна сміливо готувати до святкового столу

Через специфічний смак печінки, її люблять не всі. Однак цей субпродукт можна приготувати настільки смачно, що страва миттю зникне з тарілок.

Головне — правильно поєднати інгредієнти та смачно заправити салат. Рецептом з нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати салат з печінкою

Інгредієнти:

печінка — 0,5 кг

морква – 2 шт.

цибуля – 2 шт.

солоний огірок – 200 г

зелений горошок консервований – 1 банка

сіль, перець, майонез до смаку.

Спосіб приготування:

Печінку відварити у підсоленій воді, охолодити та натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати чвертькільцями, підсмажити на олії до прозорості, додати натерту на грубій тертці моркву, протушкувати. Зняти з вогню, охолодити. Огірки нарізати соломкою. Відкрити банку горошку, злити рідину. З’єднати усі інгредієнти, посолити, поперчити до смаку, заправити майонезом, перемішати.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.