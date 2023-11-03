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З цим салатом ви полюбите печінку: страва з п'яти інгредієнтів нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Печінковий салат за цим рецептом виходить смачним та соковитим
Печінковий салат за цим рецептом виходить смачним та соковитим. Фото youtube.com

Салат із печінки з морквою та огірками можна сміливо готувати до святкового столу

Через специфічний смак печінки, її люблять не всі. Однак цей субпродукт можна приготувати настільки смачно, що страва миттю зникне з тарілок.

Головне — правильно поєднати інгредієнти та смачно заправити салат. Рецептом з нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати салат з печінкою

Інгредієнти:

  • печінка — 0,5 кг
  • морква – 2 шт.
  • цибуля – 2 шт.
  • солоний огірок – 200 г
  • зелений горошок консервований – 1 банка
  • сіль, перець, майонез до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Печінку відварити у підсоленій воді, охолодити та натерти на крупній тертці.
  2. Цибулю нарізати чвертькільцями, підсмажити на олії до прозорості, додати натерту на грубій тертці моркву, протушкувати. Зняти з вогню, охолодити.
  3. Огірки нарізати соломкою.
  4. Відкрити банку горошку, злити рідину.
  5. З’єднати усі інгредієнти, посолити, поперчити до смаку, заправити майонезом, перемішати.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.

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#Салат #Печінка #Готуємо вдома