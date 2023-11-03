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Для найсмачніших оладок не потрібне борошно: його замінить простий секретний інгредієнт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Мабуть, це один із найпопулярніших сніданків
Мабуть, це один із найпопулярніших сніданків. Фото cookpad.com

Якщо закінчилось борошно — це не привід бігти в магазин

Ми розповідали, як приготувати апетитні тоненькі млинці. Тепер ділимось рецептом смачних та пишних оладок. Це чудовий сніданок або й самостійний перекус. Попри традиційний рецепт, мало хто знає, що їх можна приготувати і без борошна.

Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Секрет у тому, щоб додати замість борошна звичайнісіньку манну крупу.

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.;
  • кефір — 250 мл;
  • манна крупа — 250 г;
  • сода — 1 ч.л.;
  • цукор — 2 ст.л.;
  • сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Продукти для страви повинні бути кімнатної температури. Яйця розбиваємо у величеньку миску. Змішуємо їх з цукром та сіллю.
  2. В однорідну масу вливаємо теплий кефір. Збиваємо масу вінчиком.
  3. Додаємо манну крупу та ретельно перемішуємо. Тісто слід відставити в сторону на 15-20 хвилин, за цей час крупа розбухне.
  4. Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо ложкою оладки та обсмажуємо з двох сторін.

Ці оладки залишаться пишними навіть після того, як охолонуть. Дуже смачно подавати їх з ніжним яблучним повидлом або домашнім згущеним молоком.

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#Рецепт #Тісто #Манка #Оладки