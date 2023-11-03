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Ідеальна намазка на хліб: готуйте одразу подвійну порцію цього нереально смачного паштету

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Закуска пасує як святковому столу, так і щоденному перекусу
Закуска пасує як святковому столу, так і щоденному перекусу. Фото instagram.com/valya__saenko/

Ця намазка повинна бути у вашому холодильнику

Ми розповідали, як приготувати дуже смачну грибну намазку. Тепер ділимось рецептом нереально смачного курячого паштету.

Він ідеально доповнить будь-який сніданок, обід чи вечерю. Завдяки додаванню вершків та олії паштет виходить дуже ніжним. Рецептом смакоти поділились на порталі "ФОКУС".

Інгредієнти:

  • філе куряче — 350 г;
  • печінка куряча — 500 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • олія — 30 мл;
  • вершки 33% — 60 мл;
  • масло 82% — 100 г;
  • сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе кришимо кубиками. Дрібно ріжемо цибулю. Печінку миємо, зачищаємо від усього зайвого.
  2. Рослинну олію розігріваємо в сковорідці. Викладаємо разом філе, печінку та цибулю, перемішуємо.
  3. Коли маса закипить, зменшуємо вогонь на мінімум, накриваємо кришкою і тушкуємо, періодично помішуючи, поки цибуля не стане м’якою. Якщо при цьому ще залишається рідина, знімаємо кришку та прогріваємо на максимальному вогні до випаровування зайвої вологи.
  4. Додаємо вершки, перемішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо. Здобрюємо сіллю та меленим перцем.
  5. Викладаємо тушковане м'ясо і печінку в чашу блендера. Додаємо олію кімнатної температури і подрібнюємо до однорідної пастоподібної маси.

Готовий паштет перекладаємо в посудину і відправляємо в холодильник. Також ми розповідали, як значно смачніше приготувати звичну "шубу".

Теги:
#Рецепт #Бутерброди #Паштет #намазка