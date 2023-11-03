Ідеальна намазка на хліб: готуйте одразу подвійну порцію цього нереально смачного паштету
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Ця намазка повинна бути у вашому холодильнику
Ми розповідали, як приготувати дуже смачну грибну намазку. Тепер ділимось рецептом нереально смачного курячого паштету.
Він ідеально доповнить будь-який сніданок, обід чи вечерю. Завдяки додаванню вершків та олії паштет виходить дуже ніжним. Рецептом смакоти поділились на порталі "ФОКУС".
Інгредієнти:
- філе куряче — 350 г;
- печінка куряча — 500 г;
- цибуля — 1 шт;
- олія — 30 мл;
- вершки 33% — 60 мл;
- масло 82% — 100 г;
- сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе кришимо кубиками. Дрібно ріжемо цибулю. Печінку миємо, зачищаємо від усього зайвого.
- Рослинну олію розігріваємо в сковорідці. Викладаємо разом філе, печінку та цибулю, перемішуємо.
- Коли маса закипить, зменшуємо вогонь на мінімум, накриваємо кришкою і тушкуємо, періодично помішуючи, поки цибуля не стане м’якою. Якщо при цьому ще залишається рідина, знімаємо кришку та прогріваємо на максимальному вогні до випаровування зайвої вологи.
- Додаємо вершки, перемішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо. Здобрюємо сіллю та меленим перцем.
- Викладаємо тушковане м'ясо і печінку в чашу блендера. Додаємо олію кімнатної температури і подрібнюємо до однорідної пастоподібної маси.
Готовий паштет перекладаємо в посудину і відправляємо в холодильник. Також ми розповідали, як значно смачніше приготувати звичну "шубу".