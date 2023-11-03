Ідеальна намазка на хліб: готуйте одразу подвійну порцію цього нереально смачного паштету

Ця намазка повинна бути у вашому холодильнику

Ми розповідали, як приготувати дуже смачну грибну намазку. Тепер ділимось рецептом нереально смачного курячого паштету.

Він ідеально доповнить будь-який сніданок, обід чи вечерю. Завдяки додаванню вершків та олії паштет виходить дуже ніжним. Рецептом смакоти поділились на порталі "ФОКУС".

Інгредієнти:

філе куряче — 350 г;

печінка куряча — 500 г;

цибуля — 1 шт;

олія — 30 мл;

вершки 33% — 60 мл;

масло 82% — 100 г;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе кришимо кубиками. Дрібно ріжемо цибулю. Печінку миємо, зачищаємо від усього зайвого. Рослинну олію розігріваємо в сковорідці. Викладаємо разом філе, печінку та цибулю, перемішуємо. Коли маса закипить, зменшуємо вогонь на мінімум, накриваємо кришкою і тушкуємо, періодично помішуючи, поки цибуля не стане м’якою. Якщо при цьому ще залишається рідина, знімаємо кришку та прогріваємо на максимальному вогні до випаровування зайвої вологи. Додаємо вершки, перемішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо. Здобрюємо сіллю та меленим перцем. Викладаємо тушковане м'ясо і печінку в чашу блендера. Додаємо олію кімнатної температури і подрібнюємо до однорідної пастоподібної маси.

Готовий паштет перекладаємо в посудину і відправляємо в холодильник. Також ми розповідали, як значно смачніше приготувати звичну "шубу".