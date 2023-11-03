Забудете про нудну шарлотку: старовинний німецький рецепт яблучного пирога

Спробуйте — іншої випічки вже не захочете

Ми розповідали, як приготувати дуже смачну яблучну шарлотку. Тепер ділимось рецептом чудового пирога із цими фруктами.

Вперше цей рецепт згаданий у кулінарній книзі 1894 року. Про нього розповіли на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

100 г вершкового масла

200 г цукрової пудри

5 яєць

цедра лимона

250 г борошна

Для начинки:

4 яблука

3 яйця

250 г 30% сметани

1 столова ложка цукру

1 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

Вершкове масло додаємо до цукрової пудри. Перебиваємо блендером до однорідної маси. Потім додаємо 5 яєць, перемішуємо до однорідності. Натираємо одразу в миску або чашу блендера цедру лимона. Просіюючи, всипаємо борошно, замішуємо тісто. Окремо чистимо та нарізаємо скибочками яблука. У прямокутну форму кладемо пергамент та виливаємо тісто. Для начинки до сметани додаємо яйця, цукор та корицю, збиваємо масу до однорідності. На тісто кладемо скибочки яблук. Поверх них виливаємо начинку. Відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку при 180 градусів, орієнтовно на 35 хвилин. Точний час випікання залежить від вашої духовки.

Пиріг виходить дуже смачним та ароматним. Також ми розповідали, як смачно запекти самі яблука з начинкою.