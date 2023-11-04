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Купуйте відразу пару кілограм макаронів: з цим соусом їх з’їдять миттєво

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Макарони вийдуть просто фантастичними з соусом бешамель
Макарони вийдуть просто фантастичними з соусом бешамель. Фото apostrophe.ua

Здивуйте рідних простою та смачною стравою

Макарони – один з улюблених гарнірів на наших столах. Якщо ви вже пробували м’ясну підливу та томатний соус до макаронів, то настав час для соусу бешамель.

Разом з Foodoboz приготуймо неймовірно смачний та простий у приготуванні соус бешамель. У це складно повірити, але ви витратите лише 15 хвилин вільного часу і кілька простих інгредієнтів. Саме з цим соусом ваші улюблені макарошки вийдуть ніжними та м’якими на смак, з вершковим ароматом. Пасту з цим соусом близькі проситимуть ще й ще.

Як приготувати соус бешамель

Інгредієнти:

  • масло вершкове — 3 ст. л.;
  • пшеничне борошно — 2 ст. л.;
  • молоко кімнатної температури — 2 склянки;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • часник — 1-2 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло відправляємо в невелику каструльку і ставимо на плиту, щоб воно повністю розм’якло і перетворилося на рідину. Додаємо пшеничне борошно і ретельно перемішуємо всі інгредієнти.
  2. В отриману масу маленьким цівком у кілька етапів вливаємо молоко, постійно помішуючи майбутній соус.
  3. Додаємо в нього сіль, перець до свого смаку та натертий часник. Продовжуємо варити соус на маленькому вогні, постійно перемішуючи. Через кілька хвилин знімаємо з плити та даємо охолонути.

Швидко готуємо макарони завдяки хитрощі "Телеграфа" та подаємо з соусом бешамель. Смачного.

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#Рецепт #Соус #Готуємо вдома