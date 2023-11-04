Склянка перловки та дві картоплини: такі котлетки сподобаються навіть м’ясоїдам
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Бюджетна та ситна страва
Соковиті та ароматні котлети – найчастіша страва на наших кухнях. Безумовно, рецептів їх безліч. Однак класичні биточки готуються з м’ясного фаршу з додаванням яєць, цибулі, часнику та хліба (муки).
"Главред" пропонує неймовірний рецепт на той випадок, якщо вдома раптом не виявилося фаршу. Виявляється, смачні, соковиті биточки можуть вийти з перловки. Поживні та ніжні котлетки з хрусткою скоринкою точно не залишать байдужими нікого.
Як приготувати пісні котлети з перловкою
Інгредієнти:
- перловка — 250 г;
- вода — 4 с.;
- цибуля — 1-2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сира картопля — 2 середні картоплини;
- часник — 3 зубчики;
- панірувальні сухарі — 4 ст. л.;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль та перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Перловку замочіть на ніч у холодній воді, потім відіжміть зайву вологу і промийте. Відваріть її до готовності.
- Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на великій тертці. Смажте овочі на сковороді з олією до м’якості.
- Картоплю очистьте, натріть і відіжміть від зайвої вологи.
- Змішайте приготовані овочі, картопля і перловку, додайте мелений часник та панірувальні сухарі. Все ретельно перемішайте до одержання щільної маси.
- З отриманої суміші сформуйте котлети та обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- На сковороді з розігрітою олією обсмажте котлети з обох боків до отримання золотистої кірки. Готові котлети викладіть на паперовий рушник, щоб позбавитися зайвої олії.
Подавайте котлети гарячими з улюбленим салатом за рецептом "Телеграфа". Смачного.