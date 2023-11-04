Склянка перловки та дві картоплини: такі котлетки сподобаються навіть м’ясоїдам

Бюджетна та ситна страва

Соковиті та ароматні котлети – найчастіша страва на наших кухнях. Безумовно, рецептів їх безліч. Однак класичні биточки готуються з м’ясного фаршу з додаванням яєць, цибулі, часнику та хліба (муки).

"Главред" пропонує неймовірний рецепт на той випадок, якщо вдома раптом не виявилося фаршу. Виявляється, смачні, соковиті биточки можуть вийти з перловки. Поживні та ніжні котлетки з хрусткою скоринкою точно не залишать байдужими нікого.

Як приготувати пісні котлети з перловкою

Інгредієнти:

перловка — 250 г;

вода — 4 с.;

цибуля — 1-2 шт.;

морква — 1 шт.;

сира картопля — 2 середні картоплини;

часник — 3 зубчики;

панірувальні сухарі — 4 ст. л.;

рослинна олія — для смаження;

сіль та перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Перловку замочіть на ніч у холодній воді, потім відіжміть зайву вологу і промийте. Відваріть її до готовності. Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на великій тертці. Смажте овочі на сковороді з олією до м’якості. Картоплю очистьте, натріть і відіжміть від зайвої вологи. Змішайте приготовані овочі, картопля і перловку, додайте мелений часник та панірувальні сухарі. Все ретельно перемішайте до одержання щільної маси. З отриманої суміші сформуйте котлети та обваляйте їх у панірувальних сухарях. На сковороді з розігрітою олією обсмажте котлети з обох боків до отримання золотистої кірки. Готові котлети викладіть на паперовий рушник, щоб позбавитися зайвої олії.

Подавайте котлети гарячими з улюбленим салатом за рецептом "Телеграфа". Смачного.