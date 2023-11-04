Найнезвичайніший десерт зі звичайних макаронів: просто відправте їх у духовку

Пошкодуєте, що раніше так не готували

Макарони – дуже популярний продукт на нашій кухні, адже це чудова основа для приготування швидких страв. Ми любимо готувати їх по-флотськи, ласувати з різними соусами і сиром. А які смачні оладки виходять із вчорашніх макаронів — ви не відірвіться, доки все не з’їсте.

Рixelinform пропонує приготувати з макаронів зовсім незвичайний десерт – макаронник із сиром. Ваші близькі, побачивши незвичайний спосіб приготування такої страви, спершу здивуються. Але варто лише дістати десерт з духовки – він відразу зникне з дека. Він вийде настільки ситним і смачним, що вгамує голод навіть у тих, хто мріє про обід з самого сніданку.

Як приготувати макаронник на десерт

Інгредієнти:

150 г яєчної локшини;

200 г сиру з 5% жирністю;

70 г сметани (20%);

2 яйця;

3 ст. л. цукру;

30 г вершкового масла;

пара щіпок солі.

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбийте яйця, додайте сіль, цукор та сир. За допомогою блендера розмішайте усі інгредієнти до однорідного стану. Яєчну локшину відваріть у підсоленій воді протягом 2-3 хвилин. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою каструлю і томіть локшину ще 5-7 хвилин. Через вказаний час відкиньте локшину на друшляк і перемішайте з сирною масою. Форму для запікання змастіть вершковим маслом та відправте макаронну масу. Залийте її сумішшю зі збитого яйця та сметани. Макаронник відправте на 25-30 хвилин у розігріту до 200 градусів духовку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати макарони вдвічі швидше. Ця хитрість заощадить вам час.