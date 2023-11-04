Найнезвичайніший десерт зі звичайних макаронів: просто відправте їх у духовку
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Пошкодуєте, що раніше так не готували
Макарони – дуже популярний продукт на нашій кухні, адже це чудова основа для приготування швидких страв. Ми любимо готувати їх по-флотськи, ласувати з різними соусами і сиром. А які смачні оладки виходять із вчорашніх макаронів — ви не відірвіться, доки все не з’їсте.
Рixelinform пропонує приготувати з макаронів зовсім незвичайний десерт – макаронник із сиром. Ваші близькі, побачивши незвичайний спосіб приготування такої страви, спершу здивуються. Але варто лише дістати десерт з духовки – він відразу зникне з дека. Він вийде настільки ситним і смачним, що вгамує голод навіть у тих, хто мріє про обід з самого сніданку.
Як приготувати макаронник на десерт
Інгредієнти:
- 150 г яєчної локшини;
- 200 г сиру з 5% жирністю;
- 70 г сметани (20%);
- 2 яйця;
- 3 ст. л. цукру;
- 30 г вершкового масла;
- пара щіпок солі.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску розбийте яйця, додайте сіль, цукор та сир. За допомогою блендера розмішайте усі інгредієнти до однорідного стану.
- Яєчну локшину відваріть у підсоленій воді протягом 2-3 хвилин. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою каструлю і томіть локшину ще 5-7 хвилин. Через вказаний час відкиньте локшину на друшляк і перемішайте з сирною масою.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом та відправте макаронну масу. Залийте її сумішшю зі збитого яйця та сметани.
- Макаронник відправте на 25-30 хвилин у розігріту до 200 градусів духовку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати макарони вдвічі швидше. Ця хитрість заощадить вам час.