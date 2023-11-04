Сім’я вимагатиме лише такий омлет у бубликах на кожен сніданок

Смачна страва на швидку руку

Щоранку ми сушимо собі голову, яку ситну та смачну страву приготувати на сніданок. Перше, що спадає на думку — це пишний омлет. Рецептів їх безліч і здається, що придумати щось нове неможливо.

"Главред" ділиться ще одним незвичайним рецептом омлету — у бублику. Такий простий і швидкий сніданок можна приготувати в духовці за кілька хвилин. Небагато часу і простих продуктів — і на столі неймовірна смакота, яку полюблять усі.

Як приготувати омлет у бубликах у духовці

Інгредієнти:

бублики великі — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

молоко;

сир твердий;

пармезан;

зелена цибуля, червоний болгарський перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця ретельно збиваємо із сіллю та молоком. Червоний перець ріжемо невеликими кубиками, цибулю ріжемо на дрібні шматочки, твердий сир тремо на терці, а пармезан подрібнюємо в блендері. Перець, цибулю і твердий сир перемішуємо з яєчною сумішшю. Бублики розрізаємо навпіл і ложкою прибираємо середину. На лист викладаємо бублики та чайною ложкою заливаємо яєчну суміш. Посипаємо пармезаном і відправляємо в розігріту до 220 градусів духовку до рум’яної скоринки.

Пропонуємо також приготувати незвичайний омлет у чашці за рецептом "Телеграфа". Щоранку діти проситимуть його приготувати.