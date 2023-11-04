Сім’я вимагатиме лише такий омлет у бубликах на кожен сніданок
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Смачна страва на швидку руку
Щоранку ми сушимо собі голову, яку ситну та смачну страву приготувати на сніданок. Перше, що спадає на думку — це пишний омлет. Рецептів їх безліч і здається, що придумати щось нове неможливо.
"Главред" ділиться ще одним незвичайним рецептом омлету — у бублику. Такий простий і швидкий сніданок можна приготувати в духовці за кілька хвилин. Небагато часу і простих продуктів — і на столі неймовірна смакота, яку полюблять усі.
Як приготувати омлет у бубликах у духовці
Інгредієнти:
- бублики великі — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- молоко;
- сир твердий;
- пармезан;
- зелена цибуля, червоний болгарський перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця ретельно збиваємо із сіллю та молоком.
- Червоний перець ріжемо невеликими кубиками, цибулю ріжемо на дрібні шматочки, твердий сир тремо на терці, а пармезан подрібнюємо в блендері.
- Перець, цибулю і твердий сир перемішуємо з яєчною сумішшю.
- Бублики розрізаємо навпіл і ложкою прибираємо середину.
- На лист викладаємо бублики та чайною ложкою заливаємо яєчну суміш. Посипаємо пармезаном і відправляємо в розігріту до 220 градусів духовку до рум’яної скоринки.
Пропонуємо також приготувати незвичайний омлет у чашці за рецептом "Телеграфа". Щоранку діти проситимуть його приготувати.