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Сім’я вимагатиме лише такий омлет у бубликах на кожен сніданок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Декілька хвилин — і омлет на столі
Декілька хвилин — і омлет на столі. Фото lt.ogo.ua

Смачна страва на швидку руку

Щоранку ми сушимо собі голову, яку ситну та смачну страву приготувати на сніданок. Перше, що спадає на думку — це пишний омлет. Рецептів їх безліч і здається, що придумати щось нове неможливо.

"Главред" ділиться ще одним незвичайним рецептом омлету — у бублику. Такий простий і швидкий сніданок можна приготувати в духовці за кілька хвилин. Небагато часу і простих продуктів — і на столі неймовірна смакота, яку полюблять усі.

Як приготувати омлет у бубликах у духовці

Інгредієнти:

  • бублики великі — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко;
  • сир твердий;
  • пармезан;
  • зелена цибуля, червоний болгарський перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Яйця ретельно збиваємо із сіллю та молоком.
  2. Червоний перець ріжемо невеликими кубиками, цибулю ріжемо на дрібні шматочки, твердий сир тремо на терці, а пармезан подрібнюємо в блендері.
  3. Перець, цибулю і твердий сир перемішуємо з яєчною сумішшю.
  4. Бублики розрізаємо навпіл і ложкою прибираємо середину.
  5. На лист викладаємо бублики та чайною ложкою заливаємо яєчну суміш. Посипаємо пармезаном і відправляємо в розігріту до 220 градусів духовку до рум’яної скоринки.

Пропонуємо також приготувати незвичайний омлет у чашці за рецептом "Телеграфа". Щоранку діти проситимуть його приготувати.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома #Бублики