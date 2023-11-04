Простіше лише лежати на дивані: найшвидший рецепт заливного пирога
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З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.
Домашня випічка радує не лише наші смакові рецептори, вона ще й дарує дому приємну атмосферу затишку. Найпростішим і найсмачнішим пирогом вважається яблучна шарлотка.
Однак якщо хочеться поекспериментувати за відсутності часу, то вам сюди. "Важно знать" ділиться лінивим рецептом приголомшливого заливного пирога з цибулею та яйцем. Це не рецепт, а просто знахідка для господарів. На приготування пирога ви витратите мінімум часу, а для начинки не потрібно бігати по магазинах у пошуках екзотичних продуктів — яйця та цибуля є на кухні у всіх.
Як приготувати пиріг з яйцем і цибулею
Інгредієнти
Для тіста:
- 300 г борошна;
- 300 г кефіру;
- 200 г сметани;
- 5 яєць;
- 2 ч. л. солі;
- 20 г розпушувача для тіста.
Для начинки:
- 5 варених яєць;
- 150 г зеленої цибулі;
- 20 г зелені петрушки;
- 1 ст. л. сметани;
- перець до свого смаку.
Додатково:
- 1 ст. л. кунжуту для посипання;
- 15 г вершкового масла;
- 1 ч. л. панірувальних сухарів.
Спосіб приготування:
- Для приготування начинки зваріть та очистьте яйця, наріжте їх невеликими кубиками. Також дрібно наріжте зелену цибулю та петрушку. Додайте сіль, чорний мелений перець та сметану, ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Для приготування тіста в миску вбийте яйця, додайте сметану, кефір і перемішайте за допомогою віночка. Туди просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму змастіть вершковим маслом, присипте панірувальними сухарями та вилийте половину тіста. Зверху розкладіть начинку і залийте тістом. За бажанням присипте пиріг насінням кунжуту.
- Відправте пиріг у духовку, що розігріта до 180 градусів, і випікайте 50–60 хвилин.
А щоб пиріг довго не черствів, додайте один інгредієнт. Насолоджуйтесь, смачного!