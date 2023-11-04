Простіше лише лежати на дивані: найшвидший рецепт заливного пирога

З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.

Домашня випічка радує не лише наші смакові рецептори, вона ще й дарує дому приємну атмосферу затишку. Найпростішим і найсмачнішим пирогом вважається яблучна шарлотка.

Однак якщо хочеться поекспериментувати за відсутності часу, то вам сюди. "Важно знать" ділиться лінивим рецептом приголомшливого заливного пирога з цибулею та яйцем. Це не рецепт, а просто знахідка для господарів. На приготування пирога ви витратите мінімум часу, а для начинки не потрібно бігати по магазинах у пошуках екзотичних продуктів — яйця та цибуля є на кухні у всіх.

Як приготувати пиріг з яйцем і цибулею

Інгредієнти

Для тіста:

300 г борошна;

300 г кефіру;

200 г сметани;

5 яєць;

2 ч. л. солі;

20 г розпушувача для тіста.

Для начинки:

5 варених яєць;

150 г зеленої цибулі;

20 г зелені петрушки;

1 ст. л. сметани;

перець до свого смаку.

Додатково:

1 ст. л. кунжуту для посипання;

15 г вершкового масла;

1 ч. л. панірувальних сухарів.

Спосіб приготування:

Для приготування начинки зваріть та очистьте яйця, наріжте їх невеликими кубиками. Також дрібно наріжте зелену цибулю та петрушку. Додайте сіль, чорний мелений перець та сметану, ретельно перемішайте всі інгредієнти. Для приготування тіста в миску вбийте яйця, додайте сметану, кефір і перемішайте за допомогою віночка. Туди просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до однорідної консистенції. Форму змастіть вершковим маслом, присипте панірувальними сухарями та вилийте половину тіста. Зверху розкладіть начинку і залийте тістом. За бажанням присипте пиріг насінням кунжуту. Відправте пиріг у духовку, що розігріта до 180 градусів, і випікайте 50–60 хвилин.

А щоб пиріг довго не черствів, додайте один інгредієнт. Насолоджуйтесь, смачного!