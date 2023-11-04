Просто змішайте оселедець і сметану: такою рибкою люблять поласувати поляки
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Оселедець – відмінний продукт для найрізноманітніших страв. Її готують у маслі, маринують, солять, готують із нею смачні салати.
Shuba сьогодні ділиться незвичайним рецептом оселедця – у сметані. Цей особливий рецепт оселедця по-польськи подають як на великі свята, так і на сімейні обіди чи вечері. Поєднання гарячої картоплі та холодної, солодко-хрусткої суміші червоної цибулі та солоного оселедця підкорить і ваше серце.
Як приготувати оселедець по-польськи зі сметаною та гірчицею
Інгредієнти на 2 порції:
- слабосолона оселедець, філе — 1 шт.;
- цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;
- сметана — 100 г;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- лимон — 1/2 шт.;
- лайм — 1 шт.;
- гірчиця — 5 г.
Спосіб приготування:
- Оселедець очистьте від шкіри та кісток, помийте і наріжте невеликими шматочками шириною по 1-2 см. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
- Змішайте сметану з гірчицею, додайте сік половинки лимона і все ретельно перемішайте.
- У підготовлену ємність викладіть шарами оселедець, цибулю та сметану. Поставте в холодильник на годину. При подачі прикрасьте оселедець шматочками лайма.
Раніше "Телеграф" розповідав, як просто та швидко очистити оселедець. Кілька помахів руки — і проблему вирішено.