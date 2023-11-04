Після салату за цим рецептом посуд мити не доведеться: гості його оближуть до блиску
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Один інгредієнт додасть страві пікантності
Що може бути простіше, ніж нарізати продукти, змішати їх та заправити майонезом чи сметаною? Ми любимо всілякі салати саме за простоту приготування та різноманітність.
З "Бабусиними рецептами" ми приготуємо відмінний салат всього з чотирьох інгредієнтів. Така проста страва допоможе вам і в разі несподіваних гостей або сильного голоду. Спробуйте і ви не пошкодуєте.
Як приготувати м’ясний салат
Інгредієнти:
- відварена курка – 350 г;
- огірки – 400 г;
- чорнослив – 200 г;
- яйця – 5 шт.;
- сіль — щіпка;
- майонез — 0,5 ч. л.;
- сметана — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Чорнослив замочуємо у гарячій воді на 20 хвилин, висушуємо на рушник і нарізаємо соломкою.
- Свіжі огірки миємо, а також нарізаємо тонкою соломкою.
- Яйця варимо круто, остуджуємо, очищаємо та нарізаємо яйця невеликими брусочками.
- Відварене куряче м’ясо ділимо на волокна.
- У миску викладаємо нарізані огірки, яйця, чорнослив та м’ясо. Солимо, посипаємо чорним меленим перцем на свій смак, заправляємо майонезом і сметаною і все ретельно перемішуємо.
- За бажання прикрашаємо салат волоськими горіхами та подаємо на стіл.
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