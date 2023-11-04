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Після салату за цим рецептом посуд мити не доведеться: гості його оближуть до блиску

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей салат ви приготуєте за лічені хвилини
Цей салат ви приготуєте за лічені хвилини

Один інгредієнт додасть страві пікантності

Що може бути простіше, ніж нарізати продукти, змішати їх та заправити майонезом чи сметаною? Ми любимо всілякі салати саме за простоту приготування та різноманітність.

З "Бабусиними рецептами" ми приготуємо відмінний салат всього з чотирьох інгредієнтів. Така проста страва допоможе вам і в разі несподіваних гостей або сильного голоду. Спробуйте і ви не пошкодуєте.

Як приготувати м’ясний салат

Інгредієнти:

  • відварена курка – 350 г;
  • огірки – 400 г;
  • чорнослив – 200 г;
  • яйця – 5 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • майонез — 0,5 ч. л.;
  • сметана — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Чорнослив замочуємо у гарячій воді на 20 хвилин, висушуємо на рушник і нарізаємо соломкою.
  2. Свіжі огірки миємо, а також нарізаємо тонкою соломкою.
  3. Яйця варимо круто, остуджуємо, очищаємо та нарізаємо яйця невеликими брусочками.
  4. Відварене куряче м’ясо ділимо на волокна.
  5. У миску викладаємо нарізані огірки, яйця, чорнослив та м’ясо. Солимо, посипаємо чорним меленим перцем на свій смак, заправляємо майонезом і сметаною і все ретельно перемішуємо.
  6. За бажання прикрашаємо салат волоськими горіхами та подаємо на стіл.

Рекомендуємо приготувати неймовірно смачний салат із буряків за рецептом "Телеграфа". Ви здивуєтеся, наскільки смачно.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома