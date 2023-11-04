Така намазка готується хвилину, з’їдається за секунду
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Вона завжди буде у вашому холодильнику
Найрізноманітніші намазки — це чудовий спосіб вгамувати голод або урізноманітнити святковий стіл. Готуються вони швидко, здебільшого – з простих продуктів.
Хто б міг подумати, що розкішну намазку можна приготувати з копченого сиру. Саме таку страву пропонують "Бабусині рецепти". Вам потрібно буде просто зварити яйця, подрібнити їх з іншими інгредієнтами, перемішати та заправити. Спробуємо?
Як приготувати намазку з копченого сиру
Інгредієнти:
- сир ковбасний копчений – 150 г;
- яйця – 3 шт.;
- морква – 2 шт.;
- часник – 4 зубчики;
- перець чорний мелений – 1/2 ч. л.;
- майонез – 1 ст.
- сметана – 1 ст.
- сіль — щіпка.
Спосіб приготування:
- Копчений сир натираємо на великій тертці, відправляємо у глибоку миску.
- Яйця відварюємо круто, остуджуємо, очищаємо і також натираємо на великій тертці. Відправляємо у миску до сиру.
- Моркву чистимо, натираємо на маленькій тертці, змішуємо з яйцями та сиром.
- Часник чистимо, пропускаємо через прес і додаємо до інших інгредієнтів. Салат солимо, додаємо чорний мелений перець, заправляємо сметаною та майонезом і ретельно перемішуємо.
- Підсушуємо на сковороді скибочки батона, наносимо намазку і подаємо на стіл.
Таку намазку можна подавати з чиабаттою за рецептом "Телеграфа". Смачного.