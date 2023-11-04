Така намазка готується хвилину, з’їдається за секунду

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Найрізноманітніші намазки — це чудовий спосіб вгамувати голод або урізноманітнити святковий стіл. Готуються вони швидко, здебільшого – з простих продуктів.

Хто б міг подумати, що розкішну намазку можна приготувати з копченого сиру. Саме таку страву пропонують "Бабусині рецепти". Вам потрібно буде просто зварити яйця, подрібнити їх з іншими інгредієнтами, перемішати та заправити. Спробуємо?

Як приготувати намазку з копченого сиру

Інгредієнти:

сир ковбасний копчений – 150 г;

яйця – 3 шт.;

морква – 2 шт.;

часник – 4 зубчики;

перець чорний мелений – 1/2 ч. л.;

майонез – 1 ст.

сметана – 1 ст.

сіль — щіпка.

Спосіб приготування:

Копчений сир натираємо на великій тертці, відправляємо у глибоку миску. Яйця відварюємо круто, остуджуємо, очищаємо і також натираємо на великій тертці. Відправляємо у миску до сиру. Моркву чистимо, натираємо на маленькій тертці, змішуємо з яйцями та сиром. Часник чистимо, пропускаємо через прес і додаємо до інших інгредієнтів. Салат солимо, додаємо чорний мелений перець, заправляємо сметаною та майонезом і ретельно перемішуємо. Підсушуємо на сковороді скибочки батона, наносимо намазку і подаємо на стіл.

Таку намазку можна подавати з чиабаттою за рецептом "Телеграфа". Смачного.