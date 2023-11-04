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Така намазка готується хвилину, з’їдається за секунду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вам потрібно просто змішати усі інгредієнти
Вам потрібно просто змішати усі інгредієнти. Фото babusyni-retsepty

Вона завжди буде у вашому холодильнику

Найрізноманітніші намазки — це чудовий спосіб вгамувати голод або урізноманітнити святковий стіл. Готуються вони швидко, здебільшого – з простих продуктів.

Хто б міг подумати, що розкішну намазку можна приготувати з копченого сиру. Саме таку страву пропонують "Бабусині рецепти". Вам потрібно буде просто зварити яйця, подрібнити їх з іншими інгредієнтами, перемішати та заправити. Спробуємо?

Як приготувати намазку з копченого сиру

Інгредієнти:

  • сир ковбасний копчений – 150 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • часник – 4 зубчики;
  • перець чорний мелений – 1/2 ч. л.;
  • майонез – 1 ст.
  • сметана – 1 ст.
  • сіль — щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Копчений сир натираємо на великій тертці, відправляємо у глибоку миску.
  2. Яйця відварюємо круто, остуджуємо, очищаємо і також натираємо на великій тертці. Відправляємо у миску до сиру.
  3. Моркву чистимо, натираємо на маленькій тертці, змішуємо з яйцями та сиром.
  4. Часник чистимо, пропускаємо через прес і додаємо до інших інгредієнтів. Салат солимо, додаємо чорний мелений перець, заправляємо сметаною та майонезом і ретельно перемішуємо.
  5. Підсушуємо на сковороді скибочки батона, наносимо намазку і подаємо на стіл.

Таку намазку можна подавати з чиабаттою за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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