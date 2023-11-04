Замість звичайних суші та ролів: готуємо фаршировані яйця по-японськи
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Рецепт стане в нагоді, якщо гості на порозі
Японія у нас асоціюється з улюбленими суші. Проте японці люблять ласувати не лише ними, а й незвичайними фаршированими яйцями.
Саме таку страву пропонує приготувати Shuba. Ці гострі яйця справлять незабутнє враження та дуже швидко зникнуть зі столу.
Як приготувати фаршировані яйця по-японськи
Інгредієнти на 9 порцій:
- яйця курячі — 9 шт.;
- кунжут білий — 2 ст. л.;
- майонез 72% — 1/2 склянки;
- соєвий соус темний — 2 ч. л.;
- васабі — 2 ч. л.;
- оцет рисовий — 2 ч. л.;
- цибуля зелена — 3 шт.;
- панірувальні сухарі — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Яйця помістіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння, зніміть і дайте постояти в гарячій воді 15 хвилин. Остудіть та очистьте.
- Насіння кунжуту відправте до сухої сковороди на середній вогонь. Постійно помішуючи, обсмажте до рум’яності це у вас займе близько 3 хвилин. Викладіть на тарілку із паперовим рушником.
- Зелену цибулю подрібніть.
- Кожне яйце розріжте навпіл уздовж. Дістаньте яєчні жовтки та перекладіть у чашу блендера. До них додайте майонез, соєвий соус, пасту васабі та рисовий оцет. Збийте їх до однорідного стану.
- В отриману масу додайте зелену цибулю та панірувальні сухарі, збийте в однорідну масу.
- Половинки білка викладіть на блюдо, ложкою додайте начинку і присипте підсмаженим кунжутом.
Раніше ми розповідали, як приготувати улюблені в Японії млинці. Спробуйте це дуже смачно!