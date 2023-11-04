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Замість звичайних суші та ролів: готуємо фаршировані яйця по-японськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ці яйця залишать незабутнє враження на всіх
Ці яйця залишать незабутнє враження на всіх. Фото shuba.life

Рецепт стане в нагоді, якщо гості на порозі

Японія у нас асоціюється з улюбленими суші. Проте японці люблять ласувати не лише ними, а й незвичайними фаршированими яйцями.

Саме таку страву пропонує приготувати Shuba. Ці гострі яйця справлять незабутнє враження та дуже швидко зникнуть зі столу.

Як приготувати фаршировані яйця по-японськи

Інгредієнти на 9 порцій:

  • яйця курячі — 9 шт.;
  • кунжут білий — 2 ст. л.;
  • майонез 72% — 1/2 склянки;
  • соєвий соус темний — 2 ч. л.;
  • васабі — 2 ч. л.;
  • оцет рисовий — 2 ч. л.;
  • цибуля зелена — 3 шт.;
  • панірувальні сухарі — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Яйця помістіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння, зніміть і дайте постояти в гарячій воді 15 хвилин. Остудіть та очистьте.
  2. Насіння кунжуту відправте до сухої сковороди на середній вогонь. Постійно помішуючи, обсмажте до рум’яності це у вас займе близько 3 хвилин. Викладіть на тарілку із паперовим рушником.
  3. Зелену цибулю подрібніть.
  4. Кожне яйце розріжте навпіл уздовж. Дістаньте яєчні жовтки та перекладіть у чашу блендера. До них додайте майонез, соєвий соус, пасту васабі та рисовий оцет. Збийте їх до однорідного стану.
  5. В отриману масу додайте зелену цибулю та панірувальні сухарі, збийте в однорідну масу.
  6. Половинки білка викладіть на блюдо, ложкою додайте начинку і присипте підсмаженим кунжутом.

Раніше ми розповідали, як приготувати улюблені в Японії млинці. Спробуйте це дуже смачно!

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