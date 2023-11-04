Замість звичайних суші та ролів: готуємо фаршировані яйця по-японськи

Рецепт стане в нагоді, якщо гості на порозі

Японія у нас асоціюється з улюбленими суші. Проте японці люблять ласувати не лише ними, а й незвичайними фаршированими яйцями.

Саме таку страву пропонує приготувати Shuba. Ці гострі яйця справлять незабутнє враження та дуже швидко зникнуть зі столу.

Як приготувати фаршировані яйця по-японськи

Інгредієнти на 9 порцій:

яйця курячі — 9 шт.;

кунжут білий — 2 ст. л.;

майонез 72% — 1/2 склянки;

соєвий соус темний — 2 ч. л.;

васабі — 2 ч. л.;

оцет рисовий — 2 ч. л.;

цибуля зелена — 3 шт.;

панірувальні сухарі — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця помістіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння, зніміть і дайте постояти в гарячій воді 15 хвилин. Остудіть та очистьте. Насіння кунжуту відправте до сухої сковороди на середній вогонь. Постійно помішуючи, обсмажте до рум’яності це у вас займе близько 3 хвилин. Викладіть на тарілку із паперовим рушником. Зелену цибулю подрібніть. Кожне яйце розріжте навпіл уздовж. Дістаньте яєчні жовтки та перекладіть у чашу блендера. До них додайте майонез, соєвий соус, пасту васабі та рисовий оцет. Збийте їх до однорідного стану. В отриману масу додайте зелену цибулю та панірувальні сухарі, збийте в однорідну масу. Половинки білка викладіть на блюдо, ложкою додайте начинку і присипте підсмаженим кунжутом.

Раніше ми розповідали, як приготувати улюблені в Японії млинці. Спробуйте це дуже смачно!