Філе під картопляною "шубкою: бюджетний спосіб нагодувати всю родину

Одне філе — і сита вся родина

Куряче філе вважається універсальним дієтичним продуктом із масою переваг. Його можна відварити та подати з улюбленим салатом, а можна приготувати куряче філе "Здивуй сусідку".

Рецепт досить простий та зрозумілий, а результат вражає. Сьогодні разом зі Smachnonews ми запечемо тонке, відбите куряче філе під шаром картоплі, солоних огірків та відварених яєць. Від такого смаку ви точно захопитеся.

Як приготувати курячу грудку під шубою з картоплі

Інгредієнти на 4 порції:

одна велика або дві середні курячі грудки;

3 відварені курячі яйця;

2 – 3 солоні огірки;

60 г твердого сиру;

2 – 3 ст. л. сметани;

картопля;

сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Куряче філе миємо, розрізаємо, як для відбивної та добре відбиваємо. Солимо і посипаємо перцем з обох боків. Картоплю відварюємо та пюруємо. Яйця варимо круто, чистимо, подрібнюємо. Солоні огірки нарізаємо на тертці, сир натираємо на тертці. Заправляємо все сметаною, спеціями та викладаємо на м’ясо. Куряче філе викладаємо на деко і відправляємо в духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.

До речі, куряче філе можна ще запекти під сирною скоринкою за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте.