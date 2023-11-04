Знадобиться два яйця та трохи макаронів: чудовий бюджетний десерт

Солодощі, які можуть здивувати

Ми ділились рецептом простого, але незвичного печива, яке готують з додаванням майонезу у тісто. Тепер розповідаємо, як зі звичайних макаронів приготувати смачну солодку запіканку.

Макарони сприймаються переважно як гарнір. Але не всі знають, що з них вийде незлецький десерт. Рецептом такого поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

яєчна локшина — 150 г;

кисломолочний сир — 200 г;

сметана — 70 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 3 ст.л.;

масло — 30 г;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Яйця розбиваємо у миску. Змішуємо їх з цукром, сіллю та сиром. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з водою. Вмикаємо розігріватись духовку. Блендером перебиваємо яєчну масу на однорідну. Воду підсолюємо. Коли закипить, кладемо туди локшину. Відварюємо згідно з інструкцією на упаковці до готовності. Якщо ж упаковки немає, можна скористатися загальними рекомендаціями. Зокрема, не варіть локшину довше 2-3 хвилин. Краще після цього вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити настоюватися ще на 5-7 хвилин. Толі макарони відкидаємо на друшляк. Коли трохи охолонуть, перемішуємо їх з сирною масою, використовуючи лопатку. Отриману масу для запіканки викладаємо в форму, змащену маслом або застелену пергаментом. В окремій мисочці збиваємо одне яйце, змішуємо його зі сметаною. Заливаємо заготовку. Випікати запіканку треба при температурі 200 градусів. Орієнтовний час випікання становить 25-30 хвилин, точний час залежить від вашої духовки.

Виходить чудова базова запіканка. Її дуже смачно їсти з джемом або домашнім згущеним молоком.