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Знадобиться два яйця та трохи макаронів: чудовий бюджетний десерт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Спробуйте такий макаронник — і будете готувати постійно
Спробуйте такий макаронник — і будете готувати постійно. Фото pibig.info

Солодощі, які можуть здивувати

Ми ділились рецептом простого, але незвичного печива, яке готують з додаванням майонезу у тісто. Тепер розповідаємо, як зі звичайних макаронів приготувати смачну солодку запіканку.

Макарони сприймаються переважно як гарнір. Але не всі знають, що з них вийде незлецький десерт. Рецептом такого поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • яєчна локшина — 150 г;
  • кисломолочний сир — 200 г;
  • сметана — 70 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 3 ст.л.;
  • масло — 30 г;
  • сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Яйця розбиваємо у миску. Змішуємо їх з цукром, сіллю та сиром. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з водою. Вмикаємо розігріватись духовку.
  2. Блендером перебиваємо яєчну масу на однорідну. Воду підсолюємо. Коли закипить, кладемо туди локшину. Відварюємо згідно з інструкцією на упаковці до готовності.
  3. Якщо ж упаковки немає, можна скористатися загальними рекомендаціями. Зокрема, не варіть локшину довше 2-3 хвилин. Краще після цього вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити настоюватися ще на 5-7 хвилин.
  4. Толі макарони відкидаємо на друшляк. Коли трохи охолонуть, перемішуємо їх з сирною масою, використовуючи лопатку.
  5. Отриману масу для запіканки викладаємо в форму, змащену маслом або застелену пергаментом. В окремій мисочці збиваємо одне яйце, змішуємо його зі сметаною. Заливаємо заготовку.
  6. Випікати запіканку треба при температурі 200 градусів. Орієнтовний час випікання становить 25-30 хвилин, точний час залежить від вашої духовки.

Виходить чудова базова запіканка. Її дуже смачно їсти з джемом або домашнім згущеним молоком.

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#Рецепт #Макарони #Десерт