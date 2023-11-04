Знадобиться два яйця та трохи макаронів: чудовий бюджетний десерт
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Солодощі, які можуть здивувати
Ми ділились рецептом простого, але незвичного печива, яке готують з додаванням майонезу у тісто. Тепер розповідаємо, як зі звичайних макаронів приготувати смачну солодку запіканку.
Макарони сприймаються переважно як гарнір. Але не всі знають, що з них вийде незлецький десерт. Рецептом такого поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- яєчна локшина — 150 г;
- кисломолочний сир — 200 г;
- сметана — 70 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 3 ст.л.;
- масло — 30 г;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування:
- Яйця розбиваємо у миску. Змішуємо їх з цукром, сіллю та сиром. Паралельно ставимо на вогонь каструлю з водою. Вмикаємо розігріватись духовку.
- Блендером перебиваємо яєчну масу на однорідну. Воду підсолюємо. Коли закипить, кладемо туди локшину. Відварюємо згідно з інструкцією на упаковці до готовності.
- Якщо ж упаковки немає, можна скористатися загальними рекомендаціями. Зокрема, не варіть локшину довше 2-3 хвилин. Краще після цього вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити настоюватися ще на 5-7 хвилин.
- Толі макарони відкидаємо на друшляк. Коли трохи охолонуть, перемішуємо їх з сирною масою, використовуючи лопатку.
- Отриману масу для запіканки викладаємо в форму, змащену маслом або застелену пергаментом. В окремій мисочці збиваємо одне яйце, змішуємо його зі сметаною. Заливаємо заготовку.
- Випікати запіканку треба при температурі 200 градусів. Орієнтовний час випікання становить 25-30 хвилин, точний час залежить від вашої духовки.
Виходить чудова базова запіканка. Її дуже смачно їсти з джемом або домашнім згущеним молоком.