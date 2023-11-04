Швидка закуска на сковороді: як смачно приготувати нагетси

Нагетси виходять соковитими всередині та хрусткими зовні

Смачні курячі нагетси можна скуштувати не лише в популярному ресторані швидкого харчування — їх легко можна приготувати вдома. Так, ви будете впевнені у складі та якості продуктів, до того ж зможете приготувати цілу гору смакоти.

Куряче філе в паніруванні виходить неймовірно хрустким зовні і дуже ніжним усередині. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо легко".

Як приготувати нагетси

Інгредієнти:

Філе індиче або куряче — 400 г

Борошно пшеничне — 70 г

Яйця курячі — 2 шт.

Панірувальні сухарі — 100 г

Сіль, паприка, перець чорний мелений і олія соняшникова рафінована — за смаком.

Спосіб приготування:

Філе помити, прибрати все зайве, обсушити паперовими рушниками. Нарізати невеликими шматочками та скласти у миску. Посолити, поперчити, додати паприку. В одній мисці збити яйця з сіллю, в іншу насипати борошно, а в третю — панірувальні сухарі. У сковороді розігріти олію. Шматочки м'яса обваляти спершу у борошні, потім у яйці та в кінці у сухарях. Обсмажити нагетси з обох боків до золотистої скоринки.

А якщо ви любите куряче м'ясо, рекомендуємо також приготувати його у кефірному маринаді. З ним можна курку запікати і в духовці, і в мультиварці, і на мангалі.