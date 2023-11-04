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Швидка закуска на сковороді: як смачно приготувати нагетси

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Приготувати апетитні та смачні нагетси в домашніх умовах не складе труднощів
Приготувати апетитні та смачні нагетси в домашніх умовах не складе труднощів. Фото lifehacker.ru

Нагетси виходять соковитими всередині та хрусткими зовні

Смачні курячі нагетси можна скуштувати не лише в популярному ресторані швидкого харчування — їх легко можна приготувати вдома. Так, ви будете впевнені у складі та якості продуктів, до того ж зможете приготувати цілу гору смакоти.

Куряче філе в паніруванні виходить неймовірно хрустким зовні і дуже ніжним усередині. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо легко".

Як приготувати нагетси

Інгредієнти:

  • Філе індиче або куряче — 400 г
  • Борошно пшеничне — 70 г
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Панірувальні сухарі — 100 г
  • Сіль, паприка, перець чорний мелений і олія соняшникова рафінована — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Філе помити, прибрати все зайве, обсушити паперовими рушниками.
  2. Нарізати невеликими шматочками та скласти у миску. Посолити, поперчити, додати паприку.
  3. В одній мисці збити яйця з сіллю, в іншу насипати борошно, а в третю — панірувальні сухарі.
  4. У сковороді розігріти олію. Шматочки м'яса обваляти спершу у борошні, потім у яйці та в кінці у сухарях. Обсмажити нагетси з обох боків до золотистої скоринки.

А якщо ви любите куряче м'ясо, рекомендуємо також приготувати його у кефірному маринаді. З ним можна курку запікати і в духовці, і в мультиварці, і на мангалі.

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