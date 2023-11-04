Скумбрія буде смачнішою за дорогу рибу: страва, яку і на святковий стіл подати можна
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Смак риби залишається яскравим та насиченим
Ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію у нарізку. Тепер ділимось рецептом основної страви з цієї корисної риби.
Цікавим рецептом поділились на Pixelinform. Весь його секрет — у особливому маринаді, який тонко розкриває смак риби.
Інгредієнти:
- Риба — 2 тушки
- Часник — 3 зубчика
- Сіль — 1 чайна ложка
- Оливкова олія — 2 столові ложки
- Солодка паприка — 1 чайна ложка
- Лимонний сік — до смаку
Спосіб приготування:
- Спочатку рибу чистимо, нарізаємо одразу на порційні шматочки. В мисочці змішуємо подрібнений часник, чайну ложку солі, 2 столові ложки оливкової олії та чайну ложку солодкої паприки.
- Сумішшю спецій натираємо рибу. Збризкуємо невеликою кількістю лимонного соку. Ставимо у холодильник — маринуватися шматочки мають впродовж 3-4 годин.
- Коли цей час спливе, дістаємо рибу. Викладаємо її на деко, застелене пергаментом. Випікаємо у духовці, заздалегідь розігрітій до 220 градусів. Випікатися частування має близько 30 хвилин, точний час залежить від вашої духовки.
Таку рибу можна подавати не лише до обіднього, а й до святкового столу. Рецепт страви обов’язково попросять всі гості. Дуже смачно їсти її з ніжним картопляним пюре.