Скумбрія буде смачнішою за дорогу рибу: страва, яку і на святковий стіл подати можна

Смак риби залишається яскравим та насиченим

Ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію у нарізку. Тепер ділимось рецептом основної страви з цієї корисної риби.

Цікавим рецептом поділились на Pixelinform. Весь його секрет — у особливому маринаді, який тонко розкриває смак риби.

Інгредієнти:

Риба — 2 тушки

Часник — 3 зубчика

Сіль — 1 чайна ложка

Оливкова олія — 2 столові ложки

Солодка паприка — 1 чайна ложка

Лимонний сік — до смаку

Спосіб приготування:

Спочатку рибу чистимо, нарізаємо одразу на порційні шматочки. В мисочці змішуємо подрібнений часник, чайну ложку солі, 2 столові ложки оливкової олії та чайну ложку солодкої паприки. Сумішшю спецій натираємо рибу. Збризкуємо невеликою кількістю лимонного соку. Ставимо у холодильник — маринуватися шматочки мають впродовж 3-4 годин. Коли цей час спливе, дістаємо рибу. Викладаємо її на деко, застелене пергаментом. Випікаємо у духовці, заздалегідь розігрітій до 220 градусів. Випікатися частування має близько 30 хвилин, точний час залежить від вашої духовки.

Таку рибу можна подавати не лише до обіднього, а й до святкового столу. Рецепт страви обов’язково попросять всі гості. Дуже смачно їсти її з ніжним картопляним пюре.