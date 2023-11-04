Для найпишніших сирників не потрібні яйця: простий рецепт без борошна
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Один із найпопулярніших сніданків
Ми розповідали, як приготувати тоненькі апетитні млинці. Ще один варіант популярного сніданку — сирники. Розповідаємо, як приготувати їх особливо смачно.
І навіть яйця та борошно для цього не потрібні. Гарним рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- 500 г сиру 5-9% жирності
- 6 столових ложок манки
- 4 ложки цукру
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Сир перетираємо через сито. Можна також використовувати блендер — він теж надасть більш гладку текстуру.
- Сирну масу викладаємо в миску. З’єднуємо її із сіллю, цукром, манкою. Компоненти ретельно перемішуємо та залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка за цей час встигла набрякнути.
- Якщо після цього вам здається, що маса ще занадто рідка, можна додати трохи борошна — 1 столової ложки буде більш ніж достатньо. Після цього можна розпочинати формування сирників.
- Сирники смажимо на олії, на добре розігрітій сковороді. Обсмажуємо їх із кожного боку по 3-4 хвилини.
Після цього страву можна здобрювати будь-якими топінгами та подавати до столу. Дуже смачно буде подати такі сирнички з домашнім згущеним молоком.