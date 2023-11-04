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Для найпишніших сирників не потрібні яйця: простий рецепт без борошна

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова солодка та ситна страва
Чудова солодка та ситна страва. Фото 24tv.ua

Один із найпопулярніших сніданків

Ми розповідали, як приготувати тоненькі апетитні млинці. Ще один варіант популярного сніданку — сирники. Розповідаємо, як приготувати їх особливо смачно.

І навіть яйця та борошно для цього не потрібні. Гарним рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • 500 г сиру 5-9% жирності
  • 6 столових ложок манки
  • 4 ложки цукру
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Сир перетираємо через сито. Можна також використовувати блендер — він теж надасть більш гладку текстуру.
  2. Сирну масу викладаємо в миску. З’єднуємо її із сіллю, цукром, манкою. Компоненти ретельно перемішуємо та залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка за цей час встигла набрякнути.
  3. Якщо після цього вам здається, що маса ще занадто рідка, можна додати трохи борошна — 1 столової ложки буде більш ніж достатньо. Після цього можна розпочинати формування сирників.
  4. Сирники смажимо на олії, на добре розігрітій сковороді. Обсмажуємо їх із кожного боку по 3-4 хвилини.

Після цього страву можна здобрювати будь-якими топінгами та подавати до столу. Дуже смачно буде подати такі сирнички з домашнім згущеним молоком.

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#Рецепт #Манка #Сирники