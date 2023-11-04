Для найпишніших сирників не потрібні яйця: простий рецепт без борошна

Один із найпопулярніших сніданків

Ми розповідали, як приготувати тоненькі апетитні млинці. Ще один варіант популярного сніданку — сирники. Розповідаємо, як приготувати їх особливо смачно.

І навіть яйця та борошно для цього не потрібні. Гарним рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

500 г сиру 5-9% жирності

6 столових ложок манки

4 ложки цукру

дрібка солі

Спосіб приготування:

Сир перетираємо через сито. Можна також використовувати блендер — він теж надасть більш гладку текстуру. Сирну масу викладаємо в миску. З’єднуємо її із сіллю, цукром, манкою. Компоненти ретельно перемішуємо та залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка за цей час встигла набрякнути. Якщо після цього вам здається, що маса ще занадто рідка, можна додати трохи борошна — 1 столової ложки буде більш ніж достатньо. Після цього можна розпочинати формування сирників. Сирники смажимо на олії, на добре розігрітій сковороді. Обсмажуємо їх із кожного боку по 3-4 хвилини.

Після цього страву можна здобрювати будь-якими топінгами та подавати до столу. Дуже смачно буде подати такі сирнички з домашнім згущеним молоком.