Ви більше не будете варити пельмені: розповідаємо про новий метод приготування, з яким страва просто божественна

Цей спосіб зробить смачними навіть напівфабрикати

Ми ділились рецептом ідеального тіста для пельменів. Тепер розповідаємо, як приготувати їх особливо смачно. І для цього їх навіть не треба варити.

Таким способом готуються як, домашні, так і магазинні пельмені. Звичайний спосіб після цього видається нудним. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Морква – 200 г

Цибуля – 300 г

Часник – 1-2 зубчики

Томатна паста – 2 ст.л.

Ароматні трави – 1 ч.л.

Сіль, перець – до смаку

Вода – 500 мл

Пельмені – 300 г (заморожені)

Спосіб приготування:

Беремо морквину та цибулю, кількість залежить від ваших вподобань. Стругаємо моркву тонкою соломкою. Це можна зробити на тертці або овочечистці для корейської моркви. Цибулю ріжемо стандартними півкільцями. Відправляємо овочі в сковороду з олією, обсмажуємо їх на сильному вогні, помішуючи. Вичавлюємо у масу часник. Перемішуємо все і обсмажуємо ще хвилинку. В окремій мисці водою розводимо томатну пасту. Додаємо ароматні трави, солимо, перчимо до смаку. Вливаємо в сковороду. Коли закипить, опускаємо в киплячу підливу пельмені. Розморожувати їх перед цим не треба. Накриваємо кришкою, знижуємо вогонь до середнього та тушкуємо 20 хвилин. Вони повинні лежати в соусі не надто щільно.

Виходить так, що про звичайний спосіб варіння можна забути. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені.