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Ви більше не будете варити пельмені: розповідаємо про новий метод приготування, з яким страва просто божественна

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Пельмені буквально стають новою стравою
Пельмені буквально стають новою стравою. Фото etnosoft.com.ua

Цей спосіб зробить смачними навіть напівфабрикати

Ми ділились рецептом ідеального тіста для пельменів. Тепер розповідаємо, як приготувати їх особливо смачно. І для цього їх навіть не треба варити.

Таким способом готуються як, домашні, так і магазинні пельмені. Звичайний спосіб після цього видається нудним. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Морква – 200 г
  • Цибуля – 300 г
  • Часник – 1-2 зубчики
  • Томатна паста – 2 ст.л.
  • Ароматні трави – 1 ч.л.
  • Сіль, перець – до смаку
  • Вода – 500 мл
  • Пельмені – 300 г (заморожені)

Спосіб приготування:

  1. Беремо морквину та цибулю, кількість залежить від ваших вподобань. Стругаємо моркву тонкою соломкою. Це можна зробити на тертці або овочечистці для корейської моркви. Цибулю ріжемо стандартними півкільцями.
  2. Відправляємо овочі в сковороду з олією, обсмажуємо їх на сильному вогні, помішуючи. Вичавлюємо у масу часник. Перемішуємо все і обсмажуємо ще хвилинку.
  3. В окремій мисці водою розводимо томатну пасту. Додаємо ароматні трави, солимо, перчимо до смаку.
  4. Вливаємо в сковороду. Коли закипить, опускаємо в киплячу підливу пельмені. Розморожувати їх перед цим не треба.
  5. Накриваємо кришкою, знижуємо вогонь до середнього та тушкуємо 20 хвилин. Вони повинні лежати в соусі не надто щільно.

Виходить так, що про звичайний спосіб варіння можна забути. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Соус #Пельмені