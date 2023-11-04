Ви більше не будете варити пельмені: розповідаємо про новий метод приготування, з яким страва просто божественна
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей спосіб зробить смачними навіть напівфабрикати
Ми ділились рецептом ідеального тіста для пельменів. Тепер розповідаємо, як приготувати їх особливо смачно. І для цього їх навіть не треба варити.
Таким способом готуються як, домашні, так і магазинні пельмені. Звичайний спосіб після цього видається нудним. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Морква – 200 г
- Цибуля – 300 г
- Часник – 1-2 зубчики
- Томатна паста – 2 ст.л.
- Ароматні трави – 1 ч.л.
- Сіль, перець – до смаку
- Вода – 500 мл
- Пельмені – 300 г (заморожені)
Спосіб приготування:
- Беремо морквину та цибулю, кількість залежить від ваших вподобань. Стругаємо моркву тонкою соломкою. Це можна зробити на тертці або овочечистці для корейської моркви. Цибулю ріжемо стандартними півкільцями.
- Відправляємо овочі в сковороду з олією, обсмажуємо їх на сильному вогні, помішуючи. Вичавлюємо у масу часник. Перемішуємо все і обсмажуємо ще хвилинку.
- В окремій мисці водою розводимо томатну пасту. Додаємо ароматні трави, солимо, перчимо до смаку.
- Вливаємо в сковороду. Коли закипить, опускаємо в киплячу підливу пельмені. Розморожувати їх перед цим не треба.
- Накриваємо кришкою, знижуємо вогонь до середнього та тушкуємо 20 хвилин. Вони повинні лежати в соусі не надто щільно.
Виходить так, що про звичайний спосіб варіння можна забути. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені.