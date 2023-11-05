Так починають день вишукані французи: фантастичний сніданок із трьох інгредієнтів
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Почніть свій день смачно!
Французькі сніданки відрізняються особливим шармом, тому варто розпочинати день саме з них. І якщо ви вже пробували знаменитий французький пишний омлет Пуляр, то рекомендуємо поласувати яєчні по-французьки в хлібі.
Від такої страви за рецептом Smachnonews ви отримаєте справжнє задоволення. Ви можете додати в яєчню будь-які інгредієнти на свій смак гриби або болгарський перець, помідори або м’ясо будь-які інгредієнти. Ось побачите, страва стане лише кращою. Такий особливий сніданок не лише наситить, а й підніме настрій і вам, і вашим близьким. Спробуємо?
Як приготувати яєчню по-французьки у хлібі
Інгредієнти на 2 порції:
- 2 яйця;
- 2 скибочки тостового хліба;
- 20 грамів вершкового масла;
- дрібка солі;
- зелень та спеції – до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Акуратними рухами вирізаємо з хліба м'якуш.
- Вершкове масло розтоплюємо на сковороді та обсмажуємо хліб з двох сторін.
- У виїмку розбиваємо яйця, додаємо сіль, спеції на свій смак і смажимо до готовності.
- Розбиваємо яйця у виїмку, солимо і смажимо до готовності.
- Готову яєчню посипаємо зеленню або тертим сиром та подаємо на стіл.
Рекомендуємо також приготувати омлет у чашці за рецептом "Телеграфа". Цей сніданок ви запам’ятаєте надовго!