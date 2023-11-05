Так починають день вишукані французи: фантастичний сніданок із трьох інгредієнтів

Почніть свій день смачно!

Французькі сніданки відрізняються особливим шармом, тому варто розпочинати день саме з них. І якщо ви вже пробували знаменитий французький пишний омлет Пуляр, то рекомендуємо поласувати яєчні по-французьки в хлібі.

Від такої страви за рецептом Smachnonews ви отримаєте справжнє задоволення. Ви можете додати в яєчню будь-які інгредієнти на свій смак гриби або болгарський перець, помідори або м’ясо будь-які інгредієнти. Ось побачите, страва стане лише кращою. Такий особливий сніданок не лише наситить, а й підніме настрій і вам, і вашим близьким. Спробуємо?

Як приготувати яєчню по-французьки у хлібі

Інгредієнти на 2 порції:

2 яйця;

2 скибочки тостового хліба;

20 грамів вершкового масла;

дрібка солі;

зелень та спеції – до свого смаку.

Спосіб приготування:

Акуратними рухами вирізаємо з хліба м'якуш. Вершкове масло розтоплюємо на сковороді та обсмажуємо хліб з двох сторін. У виїмку розбиваємо яйця, додаємо сіль, спеції на свій смак і смажимо до готовності. Розбиваємо яйця у виїмку, солимо і смажимо до готовності. Готову яєчню посипаємо зеленню або тертим сиром та подаємо на стіл.

Рекомендуємо також приготувати омлет у чашці за рецептом "Телеграфа". Цей сніданок ви запам’ятаєте надовго!