Такі незвичайні кекси із секретом точно піднімуть вам настрій
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Ніхто не здогадається, з чого випічка
На сніданок у нас вимог неймовірна безліч. Ми хочемо, щоб вона була смачною, ситною, а якщо ще й готується швидко — ціни на такий рецепт немає. Безумовно, рецептів ситних та смачних сніданків неймовірна безліч, але сьогодні ми поділимося ще одним.
Разом з iriska_dimitrova ми легко і просто приготуємо смачні морквяні кекси. Цей бюджетний рецепт підійде тим, хто хоче апетитної та швидкої випічки з незвичайним смаком. Такі кекси обов’язково припадуть вам до душі, а морква зробить їх смак більш цікавим та насиченим. Таку смакоту полюблять і дорослі, і діти.
Як приготувати морквяні кекси
Інгредієнти:
- 200 г моркви;
- 3 яйця;
- 150 г цукру;
- ванільний цукор;
- 130 мл олії;
- 190 г борошна;
- 10 г розпушувача.
Спосіб приготування:
- Моркву чистимо та подрібнюємо за допомогою блендера.
- До подрібненої моркви додаємо яйця, цукор, олію. Усі інгредієнти збиваємо до білої піни.
- Борошно з’єднуємо з розпушувачем, добре перемішуємо і вводимо в рідку суміш.
- Отриману масу ретельно перемішуємо до однорідної суміші та розливаємо по формах.
- Кекси відправляємо в духовку, випікаємо 20-25 хвилин|мінути| при 180 градусах. Смачного!
Подавайте морквяні кекси з шоколадним кремом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь.