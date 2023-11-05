Такі незвичайні кекси із секретом точно піднімуть вам настрій

Ніхто не здогадається, з чого випічка

На сніданок у нас вимог неймовірна безліч. Ми хочемо, щоб вона була смачною, ситною, а якщо ще й готується швидко — ціни на такий рецепт немає. Безумовно, рецептів ситних та смачних сніданків неймовірна безліч, але сьогодні ми поділимося ще одним.

Разом з iriska_dimitrova ми легко і просто приготуємо смачні морквяні кекси. Цей бюджетний рецепт підійде тим, хто хоче апетитної та швидкої випічки з незвичайним смаком. Такі кекси обов’язково припадуть вам до душі, а морква зробить їх смак більш цікавим та насиченим. Таку смакоту полюблять і дорослі, і діти.

Як приготувати морквяні кекси

Інгредієнти:

200 г моркви;

3 яйця;

150 г цукру;

ванільний цукор;

130 мл олії;

190 г борошна;

10 г розпушувача.

Спосіб приготування:

Моркву чистимо та подрібнюємо за допомогою блендера. До подрібненої моркви додаємо яйця, цукор, олію. Усі інгредієнти збиваємо до білої піни. Борошно з’єднуємо з розпушувачем, добре перемішуємо і вводимо в рідку суміш. Отриману масу ретельно перемішуємо до однорідної суміші та розливаємо по формах. Кекси відправляємо в духовку, випікаємо 20-25 хвилин|мінути| при 180 градусах. Смачного!

Подавайте морквяні кекси з шоколадним кремом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь.