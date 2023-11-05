Незвичайна закуска із двох яєць та шматочка ковбаси: так ви ще не готували
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Дешевше закуски ви не знайдете
Сімейний перегляд фільму або дружні посиденьки, ділова зустріч або романтична вечеря — жодна з цих заходів не уявляється без найрізноманітніших закусок. Холодні та гарячі закуски зручні й для несподіваних гостей, і для святкового столу, і для звичайного перекусу.
Разом з "Ідями для завтраку та вечірі" пропонуємо незвичайний варіант перекушування — ковбасу в клярі. Такої незвичайної страви ви точно ще не куштували! Для нього ви можете вибрати молочну ковбасу, а можна використовувати сосиски чи сардельки. Це проста у приготуванні, швидка та дуже бюджетна страва — чудовий варіант у разі раптового голоду. Урізноманітнимо наше "бутербродне" меню за допомогою ковбаси в клярі.
Як приготувати ковбасу в клярі
Інгредієнти:
- ковбаса молочна – 250 г
- яйця – 2 шт.;
- майонез – 3 ст.
- борошно — 140 г;
- молоко – 50 мл;
- сіль — 1/2 ч.л.;
- цукор – 1/2 ч. л.;
- олія рослинна – 2-3 ст.л.
Спосіб приготування:
- Ковбасу при необхідності чистимо і нарізаємо довільними шматочками (найкраще півкільцями).
- Для приготування кляру змішуємо решту інгредієнтів за допомогою блендера або вінчика.
- Шматочки ковбаси занурюємо у клярі обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору та подаємо.
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