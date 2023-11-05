Незвичайна закуска із двох яєць та шматочка ковбаси: так ви ще не готували

Дешевше закуски ви не знайдете

Сімейний перегляд фільму або дружні посиденьки, ділова зустріч або романтична вечеря — жодна з цих заходів не уявляється без найрізноманітніших закусок. Холодні та гарячі закуски зручні й для несподіваних гостей, і для святкового столу, і для звичайного перекусу.

Разом з "Ідями для завтраку та вечірі" пропонуємо незвичайний варіант перекушування — ковбасу в клярі. Такої незвичайної страви ви точно ще не куштували! Для нього ви можете вибрати молочну ковбасу, а можна використовувати сосиски чи сардельки. Це проста у приготуванні, швидка та дуже бюджетна страва — чудовий варіант у разі раптового голоду. Урізноманітнимо наше "бутербродне" меню за допомогою ковбаси в клярі.

Як приготувати ковбасу в клярі

Інгредієнти:

ковбаса молочна – 250 г

яйця – 2 шт.;

майонез – 3 ст.

борошно — 140 г;

молоко – 50 мл;

сіль — 1/2 ч.л.;

цукор – 1/2 ч. л.;

олія рослинна – 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

Ковбасу при необхідності чистимо і нарізаємо довільними шматочками (найкраще півкільцями). Для приготування кляру змішуємо решту інгредієнтів за допомогою блендера або вінчика. Шматочки ковбаси занурюємо у клярі обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору та подаємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко очистити ковбасу від оболонки. Цей лайфхак спростить вам життя.