Рецепт варення для тих, хто не встиг приготувати його влітку

Не варення, а золото у банці

Гарбуз можна не тільки запікати та готувати смачний крем-суп. Її також додають у салати, причому як у свіжому вигляді, так і у відвареному, готують гратен і равіолі, начинку для пирогів та пиріжків, сирну запіканку та чизкейк.

Сьогодні разом з Foodoboz приготуємо неймовірно смачне гарбузове варення, яке точно порадує всю родину. Ви із задоволенням пригощатимете таким десертом близьких, адже він вийде не лише смачним, а й корисним. Головне в цьому рецепті – правильно вибрати гарбуз. Сирий гарбуз має бути хрумким і солодким — тоді варення вийде густим, ароматним, з насиченим бурштиновим кольором.

Як приготувати гарбузове варення

Інгредієнти:

гарбуз — 1 кг;

цукор — 800 р.;

лимон — 1 шт.

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо, нарізаємо скибочками. Кожну скибочку чистимо і нарізаємо зручними шматочками розміром близько 1 см. Нарізаний гарбуз перекладаємо в каструлю, засипаємо цукром. Даємо гарбузу кілька годин настоятися (можна навіть залишити на ніч). Сироп ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь до мінімального та варимо 10-15 хвилин. Остуджуємо мінімум 8 годин. Лимон нарізаємо кружальцями, пропускаємо через м’ясорубку і відправляємо до гарбуза. Доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин і прибираємо остигати. Коли варення охолоне, ще раз доводимо до кипіння, проварюємо кілька хвилин і вимикаємо.

Можна подавати гарбузове варення з яблучними оладками за рецептом "Телеграфа". У вас вийде надзвичайно смачно.