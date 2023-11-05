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На такі оладки напрошуватимуться в гості всі сусіди: незвичайний рецепт сніданку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі оладки піднімуть настрій на цілий день
Такі оладки піднімуть настрій на цілий день. Фото focus.ua

Раз-два — і фантастична страва на столі

Коли мова заходить про крабові палички, ми відразу ж згадуємо про класичний салат. Однак хто б міг подумати, що це інгредієнт для ситних та дуже простих оладок.

Для таких незвичайних оладок за рецептом "Ідей для сніданку та вечері" вам потрібно просто нарізати крабові палички, змішати з іншими компонентами та посмажити оладки на сковороді. За лічені хвилини ви отримаєте дуже ситну страву. Дуже ніжні оладки з крабових паличок сподобаються не лише сім’ї, а й навіть сусідам — вони почують аромат та обов’язково захочуть спробувати.

Як приготувати оладки з крабових паличок

Інгредієнти:

  • крабові палички – 180 г;
  • сир твердий – 80 г;
  • яйця – 1-2 шт.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • спеції, зелень – на свій смак;
  • олія (для смаження) – 60 мл.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички очистьте від пакувальної плівки та наріжте дрібними шматочками. Спочатку кожну паличку розріжте вздовж на кілька смужок, потім упоперек.
  2. Твердий сир натріть на тертці, змішайте у мисці з крабовими паличками.
  3. В отриману масу вбийте яйце, додайте сметану, часник, всипте борошно, сіль і чорний мелений перець. Усі ретельно перемішайте до однорідного стану.
  4. У сковороді розігрійте масло і столовою ложкою викладете в неї крабово-сирне тісто невеликими оладками. Смажте оладки крабові оладки на вогні вище середнього з кожного боку по 2 хвилини до золотистого кольору.

Подавайте крабові оладки з соусом тартар за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.

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