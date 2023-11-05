На такі оладки напрошуватимуться в гості всі сусіди: незвичайний рецепт сніданку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Раз-два — і фантастична страва на столі
Коли мова заходить про крабові палички, ми відразу ж згадуємо про класичний салат. Однак хто б міг подумати, що це інгредієнт для ситних та дуже простих оладок.
Для таких незвичайних оладок за рецептом "Ідей для сніданку та вечері" вам потрібно просто нарізати крабові палички, змішати з іншими компонентами та посмажити оладки на сковороді. За лічені хвилини ви отримаєте дуже ситну страву. Дуже ніжні оладки з крабових паличок сподобаються не лише сім’ї, а й навіть сусідам — вони почують аромат та обов’язково захочуть спробувати.
Як приготувати оладки з крабових паличок
Інгредієнти:
- крабові палички – 180 г;
- сир твердий – 80 г;
- яйця – 1-2 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- часник – 1-2 зубчики;
- спеції, зелень – на свій смак;
- олія (для смаження) – 60 мл.
Спосіб приготування:
- Крабові палички очистьте від пакувальної плівки та наріжте дрібними шматочками. Спочатку кожну паличку розріжте вздовж на кілька смужок, потім упоперек.
- Твердий сир натріть на тертці, змішайте у мисці з крабовими паличками.
- В отриману масу вбийте яйце, додайте сметану, часник, всипте борошно, сіль і чорний мелений перець. Усі ретельно перемішайте до однорідного стану.
- У сковороді розігрійте масло і столовою ложкою викладете в неї крабово-сирне тісто невеликими оладками. Смажте оладки крабові оладки на вогні вище середнього з кожного боку по 2 хвилини до золотистого кольору.
Подавайте крабові оладки з соусом тартар за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.