У сто разів смачніше за звичайну "Шубу": бомбічний рецепт закуски

Спробуйте — і ви не пошкодуєте!

Ми готуємо різні салати практично щодня – це чудова страва і для святкових застіль, і для щоденних сімейних обідів чи вечері. Один із найпопулярніших салатів — це оселедець під "Шубою".

А що, коли приготувати цю страву в лаваші? Саме такий рецепт нам пропонує "Главред". Ми загорнемо овочі в лаваш і прикрасимо шматочком оселедця. Така страва точно здивує і сім’ю, і друзів. Можливо, такий варіант настільки сподобається, що до класичної "Шуби" ви більше не повернетеся.

Як приготувати оселедця під шубою в лаваші

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 2 упаковки;

оселедець — 200 г;

яйця відварені — 3 шт.;

морква відварена — 2 шт.;

буряк — 2 шт.;

домашній майонез;

свіжої зелені.

Спосіб приготування:

Буряк і моркву відварюємо до готовності, чистимо і натираємо на великій тертці. Яйця відварюємо протягом 12 хвилин, остуджуємо, чистимо і натираємо на середній тертці. Один лист лаваша змащуємо майонезом, зверху розподіляємо натертий варений буряк. Другий шар лаваша також змащуємо майонезом і зверху розподіляємо натерту варену моркву. Третій шар лаваша змащуємо майонезом та посипаємо тертим яйцем. Лаваш скручуємо, забираємо в пакет або харчову плівку, відправляємо на 1:00 в холодильник. Через вказаний час дістаємо лаваш, ріжемо на порції та перекладаємо на блюдо. Оселедець чистимо, миємо, ріжемо на невеликі шматочки та по 2 шматочки порційно викладаємо на лаваш. Прикрашаємо наш оселедець під "Шубою" гілочками кропу або петрушки та подаємо на стіл.

До речі, лаваш можна приготувати самостійно за рецептом "Телеграфа". Ви можете це зробити швидко.