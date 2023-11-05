У сто разів смачніше за звичайну "Шубу": бомбічний рецепт закуски
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Спробуйте — і ви не пошкодуєте!
Ми готуємо різні салати практично щодня – це чудова страва і для святкових застіль, і для щоденних сімейних обідів чи вечері. Один із найпопулярніших салатів — це оселедець під "Шубою".
А що, коли приготувати цю страву в лаваші? Саме такий рецепт нам пропонує "Главред". Ми загорнемо овочі в лаваш і прикрасимо шматочком оселедця. Така страва точно здивує і сім’ю, і друзів. Можливо, такий варіант настільки сподобається, що до класичної "Шуби" ви більше не повернетеся.
Як приготувати оселедця під шубою в лаваші
Інгредієнти:
- тонкий лаваш — 2 упаковки;
- оселедець — 200 г;
- яйця відварені — 3 шт.;
- морква відварена — 2 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- домашній майонез;
- свіжої зелені.
Спосіб приготування:
- Буряк і моркву відварюємо до готовності, чистимо і натираємо на великій тертці.
- Яйця відварюємо протягом 12 хвилин, остуджуємо, чистимо і натираємо на середній тертці.
- Один лист лаваша змащуємо майонезом, зверху розподіляємо натертий варений буряк.
- Другий шар лаваша також змащуємо майонезом і зверху розподіляємо натерту варену моркву.
- Третій шар лаваша змащуємо майонезом та посипаємо тертим яйцем.
- Лаваш скручуємо, забираємо в пакет або харчову плівку, відправляємо на 1:00 в холодильник.
- Через вказаний час дістаємо лаваш, ріжемо на порції та перекладаємо на блюдо.
- Оселедець чистимо, миємо, ріжемо на невеликі шматочки та по 2 шматочки порційно викладаємо на лаваш.
- Прикрашаємо наш оселедець під "Шубою" гілочками кропу або петрушки та подаємо на стіл.
До речі, лаваш можна приготувати самостійно за рецептом "Телеграфа". Ви можете це зробити швидко.