Забудете навіть про плов: з цим рецептом рис полюблять і гурмани, і діти
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Вам не захочеться готувати на обід нічого іншого
Рис – важливий продукт на наших кухнях, адже це чудовий гарнір та відмінний інгредієнт для багатьох страв. Особливо ми любимо поласувати смачним пловом.
Однак рис можна смачно приготувати не тільки з м’ясом, але і з овочами. Таке просте в приготуванні страву за рецептом "Главреда" можна і в сковороді, і в мультиварці або каструлі. Спробуйте — і така страва сподобається абсолютно всім.
Як приготувати рис з овочами
Інгредієнти:
- 250 г рису;
- 250 г помідорів;
- хмелі-сунелі та італійські трави;
- 30 г томатної пасти;
- сіль перець;
- гострий перець — до свого смаку;
- 15 г олії;
- 150 г вершків 15%;
- 10 г часнику;
- 800-1000 мл води або бульйону;
- 50 г моцарели.
Спосіб приготування:
- У каструлю вливаємо олію. Туди ж відправляємо вимиті та нарізані помідори, пропущений через прес часник та за бажанням гострий перець.
- Отриману масу обсмажуємо протягом 3 хвилин. Додаємо томатну пасту, вершки, рис та воду (бульйон). Туди ж відправляємо приправи, ретельно перемішуємо і варимо під кришкою 20 хвилин на малому вогні, періодичні помішуючи.
- Коли страва буде готова, додайте в каструлю моцарелу, перемішайте і подавайте до столу.
Раніше "Телеграф" розповідали, як приготувати плов без м’яса. Спробуйте це неймовірно смачно.