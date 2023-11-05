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Забудете навіть про плов: з цим рецептом рис полюблять і гурмани, і діти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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З приготуванням такого рису впорається навіть дитина
З приготуванням такого рису впорається навіть дитина. Фото shuba.life

Вам не захочеться готувати на обід нічого іншого

Рис – важливий продукт на наших кухнях, адже це чудовий гарнір та відмінний інгредієнт для багатьох страв. Особливо ми любимо поласувати смачним пловом.

Однак рис можна смачно приготувати не тільки з м’ясом, але і з овочами. Таке просте в приготуванні страву за рецептом "Главреда" можна і в сковороді, і в мультиварці або каструлі. Спробуйте — і така страва сподобається абсолютно всім.

Як приготувати рис з овочами

Інгредієнти:

  • 250 г рису;
  • 250 г помідорів;
  • хмелі-сунелі та італійські трави;
  • 30 г томатної пасти;
  • сіль перець;
  • гострий перець — до свого смаку;
  • 15 г олії;
  • 150 г вершків 15%;
  • 10 г часнику;
  • 800-1000 мл води або бульйону;
  • 50 г моцарели.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю вливаємо олію. Туди ж відправляємо вимиті та нарізані помідори, пропущений через прес часник та за бажанням гострий перець.
  2. Отриману масу обсмажуємо протягом 3 хвилин. Додаємо томатну пасту, вершки, рис та воду (бульйон). Туди ж відправляємо приправи, ретельно перемішуємо і варимо під кришкою 20 хвилин на малому вогні, періодичні помішуючи.
  3. Коли страва буде готова, додайте в каструлю моцарелу, перемішайте і подавайте до столу.

Раніше "Телеграф" розповідали, як приготувати плов без м’яса. Спробуйте це неймовірно смачно.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Мал #Готуємо вдома