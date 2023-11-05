Забудете навіть про плов: з цим рецептом рис полюблять і гурмани, і діти

Вам не захочеться готувати на обід нічого іншого

Рис – важливий продукт на наших кухнях, адже це чудовий гарнір та відмінний інгредієнт для багатьох страв. Особливо ми любимо поласувати смачним пловом.

Однак рис можна смачно приготувати не тільки з м’ясом, але і з овочами. Таке просте в приготуванні страву за рецептом "Главреда" можна і в сковороді, і в мультиварці або каструлі. Спробуйте — і така страва сподобається абсолютно всім.

Як приготувати рис з овочами

Інгредієнти:

250 г рису;

250 г помідорів;

хмелі-сунелі та італійські трави;

30 г томатної пасти;

сіль перець;

гострий перець — до свого смаку;

15 г олії;

150 г вершків 15%;

10 г часнику;

800-1000 мл води або бульйону;

50 г моцарели.

Спосіб приготування:

У каструлю вливаємо олію. Туди ж відправляємо вимиті та нарізані помідори, пропущений через прес часник та за бажанням гострий перець. Отриману масу обсмажуємо протягом 3 хвилин. Додаємо томатну пасту, вершки, рис та воду (бульйон). Туди ж відправляємо приправи, ретельно перемішуємо і варимо під кришкою 20 хвилин на малому вогні, періодичні помішуючи. Коли страва буде готова, додайте в каструлю моцарелу, перемішайте і подавайте до столу.

Раніше "Телеграф" розповідали, як приготувати плов без м’яса. Спробуйте це неймовірно смачно.