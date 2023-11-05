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Макарони за цим рецептом вийдуть не гірше, ніж у Ярославського

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Особливий соус додадуть макаронам пікантності
Особливий соус додадуть макаронам пікантності. Фото shuba.life

Цей рецепт точно стане улюбленим

Макарони – це чи не найпопулярніший гарнір на нашому столі. Якщо ви вже готували м’ясний соус до них, то саме час урізноманітнити меню.

Сьогодні ми з українським шеф-кухарем Володимиром Ярославським приготуємо макарони з особливим соусом із печених овочів: томатів та перців. Цей рецепт точно стане улюбленим і за його простоту приготування, і за смак.

Як приготувати найпростіші осінні макарони з соусом

Інгредієнти на 4-5 порцій:

  • 3 болгарські перці
  • 2 великі томати або чері;
  • 2 головки часнику
  • перець середньої гостроти
  • рослинна олія;
  • ароматні трави, сіль;
  • 50-70 г вершків;
  • 450-500 г макаронів;
  • 100-130 твердого сиру чи бринзи;
  • 100-120 г бекону.

Спосіб приготування:

  1. Солодкі перці розрізаємо навпіл, видаляємо насіння та середину. Викладаємо їх на фольгу і лист догори шкіркою. Додаємо до них цілі томати, надрізану голівку часнику з олією, гострий перець та трави. Присмачуємо все спеціями та поливаємо олією.
  2. Овочі запікаємо під верхнім грилем 20 хвилин, поки шкірка перців не почорніє, після чого накриваємо харчовою плівкою і залишаємо остигати.
  3. Після солодкі перці та томати зачищаємо від шкірки, часник вичавлюємо. Відправляємо все в блендер разом з соком, що утворився, і перебиваємо все в однорідну суміш.
  4. На сковороді обсмажуємо бекон, додаємо овочевий соус, вершки, при необхідності додаємо сіль, трохи чебрецю або орегано.
  5. Макарони відварюємо в підсоленій воді до готовності, зціджуємо, відправляємо в сковороду до соусу. Туди ж за потребою додаємо трохи води, тертий сир та подаємо до столу.

Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа". Вас вразить цей неймовірний смак.

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