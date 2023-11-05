Макарони за цим рецептом вийдуть не гірше, ніж у Ярославського
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Цей рецепт точно стане улюбленим
Макарони – це чи не найпопулярніший гарнір на нашому столі. Якщо ви вже готували м’ясний соус до них, то саме час урізноманітнити меню.
Сьогодні ми з українським шеф-кухарем Володимиром Ярославським приготуємо макарони з особливим соусом із печених овочів: томатів та перців. Цей рецепт точно стане улюбленим і за його простоту приготування, і за смак.
Як приготувати найпростіші осінні макарони з соусом
Інгредієнти на 4-5 порцій:
- 3 болгарські перці
- 2 великі томати або чері;
- 2 головки часнику
- перець середньої гостроти
- рослинна олія;
- ароматні трави, сіль;
- 50-70 г вершків;
- 450-500 г макаронів;
- 100-130 твердого сиру чи бринзи;
- 100-120 г бекону.
Спосіб приготування:
- Солодкі перці розрізаємо навпіл, видаляємо насіння та середину. Викладаємо їх на фольгу і лист догори шкіркою. Додаємо до них цілі томати, надрізану голівку часнику з олією, гострий перець та трави. Присмачуємо все спеціями та поливаємо олією.
- Овочі запікаємо під верхнім грилем 20 хвилин, поки шкірка перців не почорніє, після чого накриваємо харчовою плівкою і залишаємо остигати.
- Після солодкі перці та томати зачищаємо від шкірки, часник вичавлюємо. Відправляємо все в блендер разом з соком, що утворився, і перебиваємо все в однорідну суміш.
- На сковороді обсмажуємо бекон, додаємо овочевий соус, вершки, при необхідності додаємо сіль, трохи чебрецю або орегано.
- Макарони відварюємо в підсоленій воді до готовності, зціджуємо, відправляємо в сковороду до соусу. Туди ж за потребою додаємо трохи води, тертий сир та подаємо до столу.
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