Макарони за цим рецептом вийдуть не гірше, ніж у Ярославського

Цей рецепт точно стане улюбленим

Макарони – це чи не найпопулярніший гарнір на нашому столі. Якщо ви вже готували м’ясний соус до них, то саме час урізноманітнити меню.

Сьогодні ми з українським шеф-кухарем Володимиром Ярославським приготуємо макарони з особливим соусом із печених овочів: томатів та перців. Цей рецепт точно стане улюбленим і за його простоту приготування, і за смак.

Як приготувати найпростіші осінні макарони з соусом

Інгредієнти на 4-5 порцій:

3 болгарські перці

2 великі томати або чері;

2 головки часнику

перець середньої гостроти

рослинна олія;

ароматні трави, сіль;

50-70 г вершків;

450-500 г макаронів;

100-130 твердого сиру чи бринзи;

100-120 г бекону.

Спосіб приготування:

Солодкі перці розрізаємо навпіл, видаляємо насіння та середину. Викладаємо їх на фольгу і лист догори шкіркою. Додаємо до них цілі томати, надрізану голівку часнику з олією, гострий перець та трави. Присмачуємо все спеціями та поливаємо олією. Овочі запікаємо під верхнім грилем 20 хвилин, поки шкірка перців не почорніє, після чого накриваємо харчовою плівкою і залишаємо остигати. Після солодкі перці та томати зачищаємо від шкірки, часник вичавлюємо. Відправляємо все в блендер разом з соком, що утворився, і перебиваємо все в однорідну суміш. На сковороді обсмажуємо бекон, додаємо овочевий соус, вершки, при необхідності додаємо сіль, трохи чебрецю або орегано. Макарони відварюємо в підсоленій воді до готовності, зціджуємо, відправляємо в сковороду до соусу. Туди ж за потребою додаємо трохи води, тертий сир та подаємо до столу.

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