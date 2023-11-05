Млинці готуватимете тільки для цього салату: його будуть їсти кілограмами

Готуйте і навіть не відкладайте!

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить салатів. Адже серед усього різноманіття рецептів цієї страви кожен може знайти страву собі до смаку, та готуються вони просто. Вам просто потрібно нарізати всі інгредієнти, змішати їх, додати заправку — і страва готова.

Сьогодні разом із "Бабусиними рецептами" приготуємо салат із… яєчними млинцями. Такий незвичайний рецепт вразить ваші смакові рецептори та серце.

Як приготувати салат з млинцями

Інгредієнти:

шинка – 250 г;

куряче філе – 300 г;

корейська морква – 300 г;

пекінська капуста – 1 шт.;

майонез;

сіль — ½ ч. л.;

яйця – 3 шт.;

борошно — 2 столові ложки;

соняшникова олія – ч. л.

Спосіб приготування:

Яйця збийте в мисці, влийте олію, додайте соняшникову олію та борошно. Отриману масу ретельно перемішайте і посмажте з неї 3 тонкі млинці яєчних. Дайте їм трохи охолонути, скрутіть у рулети та наріжте тонкими шматочками. Пекінську капусту нашаткуйте, філе наріжте невеликими шматочками, шинку — невеликою соломкою. Усі інгредієнти змішайте в салатнику разом із корейською морквою, заправте майонезом, посоліть і ретельно перемішайте.

Майонез рекомендуємо приготувати за рецептом "Телеграфа". Це не тільки швидко та смачно, але ще й корисно.